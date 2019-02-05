Як у світі зустрічали Китайський Новий рік-2019: яскраві фото та відео

5 лютого світ святкував Новий рік за китайським календарем. Свято має непостійну дату й залежить від місячного календаря, тож припадає на один із днів у проміжку з 21 січня по 21 лютого.

Новий рік за східним календарем настав 5 лютого о 23:03 за київським часом або о 5:03 за пекінським.

Читайте також: Китайський Новий рік 2019: особливості святкування

Це – найдовше та найважливіше свято у східній культурі. Впродовж двох тижнів люди ходять в гості та влаштовують пишні застілля. Також часу вистачає для ярмаркування, маскарадів і народних гулянь просто неба.

У новорічну ніч традиційно загадують бажання та запалюють палички у храмах. Цього вечора там ще й одягають костюми свині. Згідно з китайським календарем, саме ця тварина символізує 2019 рік. Китайці вірять, що свиня принесе добробут в їхні домівки.



Як готувалися до зустрічі Нового року за східним календарем, Гонконг // Getty Images



З нагоди свята в Нью-Йорку підсвітили будівлю Empire State Building // Getty Images



Феєрверки на честь свята у Сіднеї, Австралія



Як зустрічали місячний Новий рік в Індонезії // Getty Images

Дивіться відео: як у Китаї святкували Новий рік за східним календарем