День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ

День вишиванки можна вважати не лише українським, а й міжнародним святом. У модному світі вишиванка залишається на піку популярності останні кілька років. При чому, в тренді не лише сорочки – вишивкою гаптують сукні, костюми і навіть верхній одяг.

Тож у День вишиванки в Україні, який святкують цього року 16 травня, ми вирішили простежити, як український орнамент завоював популярність у світі.

Визнання у Vogue

У 2017-му році американське видання Vogue опублікувало статтю "Вплив України на подіум більший, ніж ви думаєте", в якій авторка пояснює, звідки взялась вишиванка і чому має таку шалену популярність.

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На думку оглядачки Vogue, спочатку вишиванка стала популярною в Україні. Це відбулось під час Революції гідності – це був сплеск патріотизму та уваги до своїх коренів. Окрім того, у цей період Україна, через буремні події на Майдані, перебувала у центрі уваги світу.

Тож український давній костюм помітили і зацікавились ним на Заході. Вже наступного літа можна було побачити вишивку на модних показах, а одяг, оздоблений українським національним візерунком, на багатьох закордонних зірках.



Стильні вишиванки

До речі, у цій статті журналістка Vogue не використовує слово "embroidered shirt" (дослівний переклад вишита сорочка), а тільки транслітерує український варіант "the vyshyvanka". Тобто українці поповнили лексикон англійської мови.

Однак, не можна сказати, що вишиванку помітили лише після Євромайдану. Є чимало прикладів з подіуму, коли світові дизайнери використовували український орнамент і раніше.

Українська колекція Жана-Поля Готьє



Колекція Готьє присвячена Україні

Так, у 2005, легендарний французький дизайнер Жан-Поль Готьє після візиту в Україну представив свою "українську колекцію".

Про українську національну ідентичність колекції під час показів свідчило усе. До прикладу, сектори, на які поділили зал, мали назви українських міст: Житомир, Львів, Харків, Ялта та інші. А Києвом Готьє назвав сам подіум. Навіть моделі суконь мали назви українських регіонів: "Буковина", "Крим" тощо.



Готьє в Україні

В основі дизайну, звісно ж, була вишиванка. Нею Готьє прикрасив більшість своїх суконь. Моделі також були одягнуті в жилети, зроблені у вигляді традиційного українського "кептарика", та темні шкіряні пальта.

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До речі, найавторитетніша модна редакторка світу Анна Вінтур (редактор американського Vogue), побачивши колекцію, визнала — це найкраще, що коли-небудь створював кутюр'є. Пізніше у сукні з цієї ж колекції голлівудська акторка Гвінет Пелтроу прикрасила обкладинку Vogue.

Dior та "заморожені" українські наречені



Українська вшиванка Dior

У 2008 арт-директор Dior Джон Ґальяно представив колекцію, в основу якої теж лягли українські етномотиви. В колекції домінували темні кольори, а рукави блуз та подоли спідниць модельєр оздобив вишивкою. Цю колекцію критики назвали "заморожені українські наречені", адже обличчя моделей розмалювали сірими та синіми тонами – дівчата нагадували Панночку з гоголівського "Вія".

"В Україні дивовижні жіночі народні костюми. Ми передивилися багато літератури з історії цього одягу", – прокоментував колекцію стиліст Жульєн Діс.

Гуцульська вишивка в Gucci



Гуцульські настрої Gucci

Українська етніка помітна також у колекції осінь-зима 2008-2009, яку створила арт-директорка Gucci Фріда Джаніні. Модельєр оздобила моделі вишивкою, серед якої домінували геометричні елементи, типові для національних вишивок Поділля та Гуцульщини.

Українські амазонки на подіумах у Нью-Йорку та Парижі



Колекція, присвячена асгарді

У розпал Єромайдану згадали про Україну і в модному світі. На показах осінь-зима 2013-2014 одразу два модельєри – Прабал Гурунг в Нью-Йорку та Гарет П'ю у Парижі – продемонстрували колекції, присвячені "українським амазонкам". Обох дизайнерів надихнуло бойове мистецтво "асгарда", яким володіють українські дівчата у Карпатах.

Аналізуючи свої колекції, і Гурунг, і П'ю говорили, що прообразом стали сучасні амазонки, які живуть в українських Карпатах, не підпускають до себе чоловіків і при цьому борються проти гендерної нерівності та торгівлі людьми. Однак обидва дизайнери не бачили цих жінок на власні очі, чесно зізнавшись, що інформацію для колекції черпали з інтернету.

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Вишиванка, камізельки і жупани від Valentino



Вишиванки Valentino

Вже у 2015 модний дім Valentino представив колекцію, під час якої моделі вийшли на подіум у сорочках, сукнях та навіть костюмах, оздоблених вишитим орнаментом.

В колекції були присутні також давні безрукавки з овчини, які на Гуцульщині ще прийнято називати "камізельками". Майже все взуття дизайнери обшили мішковиною. Моделі також були одягнуті у верхній одяг, який ми називаємо "жупанами".

Вишиванки Віти Кін

Ну і коли говоримо про мегапопулярність вишиванки, не можна не згадати про українську дизайнерку Віту Кін. Саме її вишиті сукні можна побачити на багатьох голлівудських зірках.

До речі, у 2015 The Wall Street Journal назвав її сукні найпопулярнішими літніми сукнями року.



Вишиванки Віти Кін популярні у всьому світі

Однак, успіх Кін можна пояснити не лише популярністю самої вишиванки, але й свіжими ідеями і дуже високою якістю її робіт.

"Незабутня якість – це фішка моєї марки. Я приділяю увагу дрібним деталям. Це для мене най-найулюбленіше, це чарівний порох на всьому, що я роблю. У вишиванках дуже багато кропіткої ручної роботи. Наприклад, складання на манжеті і на рукаві: досвідченій кравчині, щоб зробити два рукави, треба витратити майже день", – розповіла Кін в інтерв'ю українському виданню Vogue.



Вишиванки Віти Кін