Як українські зірки відповідали на питання "Чий Крим?": цікава підбірка

"Чий Крим?" – мабуть, це питання стало найпопулярнішим у 2019 році. Саме завдяки йому українці по-іншому подивились на популярних артистів, які так і не зуміли дати ствердну відповідь та назвати півострів окупованим. Як знаменитості реагували на це питання та що відповіли – дивіться у підбірці.

Олександр Усик, Яніна Соколова, Олег Винник, Святослав Вакарчук, Олег Винник, дует ANNA MARIA, Джамала, Майкл Щур – це далеко не весь список вітчизняних зірок, які пройшли перевірку питанням "Чий Крим?" На "Радіо Свобода" опублікували цікаву підбірку, в якій показали, якими були відповіді публічних людей. Реакція, як всім відомо, була різною: одні ухилялись від питання, а інші – ствердно відповідали.

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Телеведучий Майкл Щур

"Навряд чи хтось наважиться, крім колаборантів відвертих, говорити, що ми віддали Крим і все. Ну, окей, до тебе прийдуть додому, машину заберуть скажуть: "Це тепер моє".

Олег Винник

Нещодавно співак Олег Винник потрапив до гучного скандалу. Артист записав звернення для проєкту "ВСЕМ МИР", ініціатором якого став російський гурт, що підтримує політику Кремля. Там він закликав всіх до миру і виконав фрагмент своєї пісні. Ролик обурив українців, тому Олег Виник зібрав пресконференцію та не оминув питання "Чий Крим?"

Хіба важливо, що Винник скаже, чий Крим. Я – громадянин України, і Крим мій. Вам цього достатньо? Чи ви скажете: "Ні, Крим не твій"? Хто це скаже? – неоднозначно відповів Олег Винник.

Анна Різатдінова

Чемпіонка з художньої гімнастики Анна Різатдінова, після перемоги в Олімпійських іграх у 2016 році зазначила: "Для мене Крим – це Україна. Так як мене підтримував весь півострів і Україна, тому, мабуть, вдалось".

Зірка "Маски-шоу" Евеліна Бльоданс

А от акторка Евеліна Бльоданс, яка родом з Криму, вважає по-іншому. В одному з інтерв'ю вона заявила: "Там була українська мова, ми її вивчали в школі. Але всі завжди говорили російською. Вивіски там "перукарня", "їдальня", "лікарня" завжди були російською мовою. Тобто Крим ніколи не був українським".

Тарас Тополя з гурту "Антитіла

Провокація від журналістів обурила соліста гурту "Антитіла". Тарас Тополя завжди був відомий своєю проукраїнською позицією, тому на питання про Крим ствердно відповів: "Не підмінюйте поняття, немає в цьому жодного дискусійного питання. Я зараз закінчу інтерв'ю. Крим – це Україна. А все решта – це маніпуляції. Якщо ми говоримо про інформаційний простір і про камеру, то жодних інший альтернативних варіантів я не сприймаю".

Міс Україна 2019 Маргарита Паша

Представниця України на конкурсі краси Міс Світу 2019 Маргарита Паша дала неоднозначну відповідь. У коментарі журналістам вона назвала Крим республікою та побажала йому процвітання.

Я вважаю, що Крим – всіх людей. Вся територія Землі належить нам, людям. Як республіці, то тільки процвітання,

– заявила вона.

Маша Єфросиніна

Не поділяє цієї думки телеведуча Маша Єфросиніна. Після анексії півострова вона не може повернутись до Керчі та відвідати могилу свого батька.

"Такі як я, хто протестують проти анексії Криму та вважають дії окупаційними, давно вже внесені у всі списки. Фізично неможливо побачити свою Батьківщину, своє місто, могилу батька", – розповіла вона.

Дует ANNA MARIA

Гучним скандалом відзначився дует ANNA MARIA. Співачки претендували на перемогу в національному відборі Євробачення-2019 та взяли участь в інтерв'ю Романа Скрипіна. Однак вокалістки, чиї батьки працюють на окупаційну владу та отримують від них відзнаки, не назвали Крим українським.

"В нас є завжди відповідь на це питання: "Крим – наш. Це наш дім, тому він є, був і буде, бо це наш дім", – розповіли вони. Однак уникнути скандалу дівчатам не вдалось.

Джамала

Експерт національного відбору Євробачення Джамала емоційно відреагувала на слова своїх колег: "Є тільки одна відповідь на це питання: "Крим – це Україна!" Крим окупований, Крим анексовано і в нас йде війна! Все!"

Ігор Кондратюк

"Територіально, політично, географічно Крим український, тимчасово окупований. А те, що природа там від Бога, і він належить, в першу чергу, корінному народу – кримським татарам – також очевидно".

Святослав Вакарчук

"Для мене очевидно, що Крим – це Україна, для мене очевидно, що Донбас – це Україна, і для мене очевидно, що Україна, як сильна нація, не може собі дозволити навіть думки про те, щоб віддати хоча б один кілометр своєї території комусь іншому", – заявив лідер гурту "Океан Ельзи" та політик.

Яніна Соколова

"Я би відповіла фразою, яку ми використовуємо у моєму російськомовному проєкті антипропаганди "Вечір". "Крим – український. З повагою, ідіть на х*й".

Дивіться відео: як зірки відповідали на питання "Чий Крим?"