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Як українські зірки зустріли Різдво: фото

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Родина Джамали / Instagram / @jamalajaaa

В ніч з 6 на 7 січня православний світ відзначає Різдво Христове. Як зустріли це велике родинне свято українські знаменитості – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Представники шоу-бізнесу, як і всі люди, з насолодою відзначають Святвечір та Різдво. Заведено зустрічати це свято саме в родинному колі.

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Так, Джамала поділилася із шанувальниками теплими знімками з різдвяної фотосесії біля ялинки. На світлинах співачка виглядає щасливою в оточенні двох найрідніших чоловіків – коханого Сеїта-Бекірова та їхнього спільного сина Еміра-Рахмана.

"З Різдвом всіх, хто святкує!" – привітала підписників зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Реперка Alyona Alyona розмістила сімейні фото напередодні Різдва, а також поділилася власним рецептом куті. За словами артистки, в її родині не готують 12 страв, тому що "їх троє і їсти то нікому". А от кутя – головна страва!

"Готуємо кутю за таким рецептом: перловку спочатку вимочену, а потім відварену змішуємо з маком, горіхами, родзинками і медом. Головний інгредієнт – висушені домашні волоські горіхи з дерева, яке садили багато років тому на Кіровоградщині... Стабільно на столі стоять: узвар, вареники з капустою та грибами, пироги з маком, соління та обов’язково печена картопля в гарбузі хокайдо", – додала Alyona Alyona.

 

Катерина Осадча і її чоловік Юрій Горбунов зустріли Різдво на відпочинку на Сейшельських островах. Телеведуча опублікувала фото біля ялинки і привітала всіх зі святом, а у сторісі показала відео, на якому співає колядку.

"З Різдвом! Нехай всі ваші мрії здійснюються!" – лаконічно написала знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Які зірки привітали українці з Різдвом: дивіться фото

Потап і Настя Каменських

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Юлія Саніна

 

Оля Фреймут

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Маша Єфросиніна

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Різдво Новини LifeStyle Новорічні свята Джамала Маша Єфросиніна Ольга Фреймут Катя Осадча Потап і Настя Потап Настя Каменських Alyona Alyona LifeStyle
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