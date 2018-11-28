Як український боксер Володимир Кличко тримає себе у формі: секрети харчування

У свої 42 роки український боксер Володимир Кличко мав усі шанси виглядати як сумоїст на пенсії, проте він обрав інший шлях.

Парубок під два метри зросту з 49 розміром ноги міг з легкістю наїсти собі величезний живіт і кілька зайвих підборідь, якби обрав професію, скажімо, офісного клерка.

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Проте Володимир Кличко пішов іншим шляхом, тому у свої 42, під час "побачення" з Ентоні Джошуа, він виглядав як щось середнє між бодібілдером і баскетбольним центровим.



Український боксер Володимир Кличко

Що цікаво, у цьому мускулистому ансамблі лише вісім відсотків підшкірного жиру, при нормі для дорослого чоловіка – у 12.

Уявляєте, менше, ніж дев’ять кілограмів на таку машину, яка майже десять років тримала у покорі суперважкий боксерський дивізіон. 82% з 70 суперників Володимира не доживали до фінального гонга.

Володимир Кличко – єдиний українець, який до сьогодні перебуває у топ-100 найбагатших спортсменів світу. Сутички з останніми зірковими суперниками принесли Володимиру восьмизначні гонорари. Кличко за півгодини міг заробити більше, ніж топові голлівудські актори за виснажливі кількамісячні зйомки.



Володимир Кличко та Ентоні Джошуа

Але ті, хто цікавляться цим видом спорту, навіть поверхнево, розуміють, що кількахвилинною роботою в рингу професія боксера не обмежується. Це багатомісячні тренувальні табори, десятки спарингів, суворий режим і дієта. Хоча у випадку із нашим героєм, це грізне слово має дещо пом’якшувальний відтінок.

Володимир Кличко не прихильник модного у фітнес-колах дробного харчування. Українець їсть тричі на день, а порції аж ніяк не нагадують крихітні композиції із ресторанів високої кухні. З 2005 року у тренувальному таборі шлунок Кличка обслуговував персональний шеф-кухар.



Шеф-кухар Володимира Кличка Девід Вільямс

Американець Девід Вільямс у світі чемпіона виконував не менш почесну роль, ніж тренери, фізіотерапевти й психологи. Однак про свій вплив на чудову фізичну форму Володимира Вільямс висловлюється доволі скромно. Мовляв, українець і до зустрічі з ним харчувався здорово і збалансовано, а кулінар лише зробив меню чемпіона більш різноманітним і апетитним.

Попри, здавалось би, очевидні речі, скромняга Вільямс до справи підходив стратегічно і з власним, дещо контроверсійним почерком. У раціоні чемпіона відверто бракує вуглеводів – їм відведено лише 40 % з усього, що споживає велетень.



У раціоні чемпіона відверто бракує вуглеводів

Відтак енергію, яку отримував Кличко від головного її джерела, спалював практично усю до краплини. Тож не дивно, що тіло Володимира накопичувало мінімальну кількість жирових покладів.

Як виглядає страва "Обіду Чемпіона", яка задовольняє усі потреби Кличка – дивіться у програмі.