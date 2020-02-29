Як українці розважаються в Нових Санжарах: відео

В Нових Санжарах, що на Полтавщині, триває обсервація евакуйованих людей з Уханя, у яких була підозра на коронавірус Covid-19. Одна із пацієнток медцентру показала, як розважається.

Українська блогерка Олександра Волкова стала однією з тих, кого евакуювали з Китаю та доправили в обсервацію в Нові Санжари. Дівчина часто демонструє у своїх інстаграм-сторіс відео, де показує, як проводить час в медичному центрі.

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27 лютого стало відомо, що результати тестів евакуйованих з Уханя людей дали негативний результат. Всі вони є здоровими, проте обсерваційний період все-таки триватиме 14 днів.

В той час, поки триває обсервація, Олександра Волкова опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео, де продемонструвала, як розважається у Нових Санжарах.

Вона та ще один евакуйований танцюють під запальний трек Артема Пивоварова "Моя ніч". На відео видно, що Олександра та її друг в масках.

Обсервація триває повним ходом,

– написала дівчина.

Відео можна переглянути в інстаграм-сторіс Олександри Волкової.



Як розважаються українці в Нових Санжарах / Instagram-Stories / @prostoaleksa