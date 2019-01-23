Як правильно зварити гречку на воді та молоці: поради щодо приготування
Здавалося б, що приготувати гречку зможе кожен, однак у цій справі є деякі тонкощі. Як зварити гречку смачною, поживною, зберігаючи всі її корисні властивості для організму людини – читайте у матеріалі.
Правильно зварену гречку на воді можна вживати в якості гарніра з м'ясними стравами, а також подавати до риби. Гречану каша солодку або ж солону корисно готувати дітям на обід, а на сніданок з маслом для всіх членів родини.
Корисні властивості гречки
– Сприяє нормалізації обміну речовин. Сприятливо позначається роботі шлунково-кишкового тракту, робить корисний вплив на печінку.
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– Завдяки вмісту органічного цукру, гречка нормалізує вміст цукру в крові.
– Фолієва кислота зміцнює серце і судини, сприяє кровотворенню.
– Клітковина, що міститься в гречці, виводить з організму шлаки.
Як варити гречку на воді
Інгредієнти:
- 350 грамів гречаної крупи;
- 0,5 чайної ложки цукру;
- 3 столових ложки вершкового масла;
- 3 столові ложки олії.
Рецепт приготування:
1. Викладіть гречану крупу на розігріту суху сковорідку і смажте помішуючи до 3-5 хвилин.
Рецепт приготування корисної гречки
2. Тоді всипте гарячу крупу в каструлю обсягом не менше 2,5 літри і розмішайте в ній вершкове масло.
Гречка – корисна та смачна крупа
3. Залийте гречку однією літрою окропу, посоліть, ретельно розмішайте. Доведіть до кипіння, закрийте кришкою і варіть 20 хвилин.
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4. Тим часом цибулю наріжте тонкими четвертинками кілець. Приправте сіллю і цукром, обсмажте на середньому вогні в олії до золотистого кольору.
Цибуля покращить смак гречаної крупи
5. Вийміть каструлю з кашею з духовки, додайте обсмажену цибулю, ретельно перемішайте і відправте назад в духовку на 10 хв. Страва готова. Смачного!
Смачний та корисний рецепт гречаної крупи
Як варити гречку на молоці
Інгредієнти:
- один стакан гречаної крупи;
- цукор та сіль за смаком;
- 0,5 літри молока;
- 0,5 літри води.
Рецепт приготування:
1. Для початку варо перебрати гречку. Після цього сковороду поставити на вогонь, розігріти і всипати туди гречану крупу, обсмажуючи протягом трьох хвилин.
2. Після цього поставити кастрюлю з водою на вогонь, підсолити і довести до кипіння. Коли вода закипить, додати обсмажену гречану крупу і варити протягом двадцяти хвилин.
Рецепт поживної каші на молоці
3. Після закінчення варіння, додати в гречку вершкове масла і тод вогонь можна вимикати.
4. Розкласти кашу по тарілках і залити гарячим кип’яченим молоком та засипати цукром.
Корисна та поживна гречана каша з молоком готова! За бажанням у тарілку можна поставити фрукти або мед, відтак каша стане ще смачнішою і ароматнішою!