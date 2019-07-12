Екзотична крупа кіноа: як її варити та з чим їсти
Кіноа – екзотична крупа, яка набирає обертів у раціоні здорового харчування. Якими корисними властивостями наділена крупа та як її готувати – читайте далі.
Кіноа є однорічною рослиною, яку вирощують на схилах Анд в Південній Америці на висоті 3000-4000 метрів над рівнем моря. За часів інків кіноа вважалася однією з найважливіших видів їжі, тож вони назвали крупу "золотим зерном". Завдяки високій поживній цінності і пристосованості кіноа до гірського клімату цю культуру поширюють в усіх куточках світу.
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Корисні властивості кіноа
1. Наявність лізину підсилює засвоєння кальцію і прискорює загоєння тканин.
2. Покращує роботу травної системи.
3. Стабілізує роботу нервової системи: зміцнює сон, прибирає неуважність і дратівливість.
4. Завдяки наявності фітинової кислоти кіноа підвищує протиракові функції імунітету і знижує рівень холестерину.
5. Допомагає швидше відновити фізичний і емоційний тонус після операцій, хвороб.
6. Запобігає розвитку артриту, артрозу та інших суглобових хвороб.
7. Служить джерелом легкозасвоюваного рослинного білка, необхідного для зростання м'язової маси, розвитку дитячого організму і повноцінного харчування вагітних жінок.
8. Знижує ризик розвитку атеросклерозу, серцево-судинних захворювань і артеріальної гіпертензії.
Збір рослини кіноа в Андах
Як правильно варити кіноа
Каша з кіноа дуже поживна та корисна
1. Перед початком приготування зерна ретельно промийте у проточній воді. Щоб зерна не розлетілися, помістіть їх в марлеву серветку.
2. Також додатково потрібно кіноа бланшувати. Помістіть їх в сито і занурте на декілька секунд в киплячу воду.
3. Щоб правильно зварити кіноа, дотримуйтеся балансу крупи і води. Якщо це правило порушити, крупа не довариться.
Вживайте кіноа в гарячому вигляді, однак після остигання вона є чудовим інгредієнтом для різноманітних салатів.
Як варити кіноа на гарнір та як прибрати гіркоту
Інгредієнти:
– 200 грамів кіноа;
– 0, 5 л бульйону або води;
– сіль, спеції.
Прибрати неприємний присмак допоможе промивання в проточній воді. Робити це доведеться декілька хвилин, ретельно перебираючи крупу руками.
Спосіб приготування:
Кіноа ідеально підходить для салату
1. Промийте кіноа, замочіть на 2 години в прохолодній воді. Після чого промийте ще раз.
2. Закип’ятіть воду, підсоліть її, додайте приправи для смаку та перемішайте.
3. Всипте в каструлю з киплячою водою кіноа, перемішайте.
4. Коли рідина в каструлі закипить, відміряйте час. Крупу білого сорту варіть 15 хвилин, червоного – 17 хвилин. Будьте пильними і слідкуйте, щоб каша не почала пригорати. При необхідності додайте теплу кип’ячену воду.
Зварений гарнір кіноа підійде до м’ясних і рибних страв. Також кіноа підходить для салатів.
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Як приготувати кіноа з овочами
Кіноа з овочами
Як зварити кіноа в мультиварці
Кіноа в мультиварці
1. Перед варінням кіноа в мультиварці, крупу замочіть в холодну воду на кілька годин, щоб прибрати гіркоту. Після того, як гіркота вийде – дайте їй висохнути і обсмажте протягом 5 хвилин на сковорідці. Зверніть увагу на те, що крупа обробляється насухо, тож не забудьте її інтенсивно перемішати.
2. Після цього пересипте продукт в ємність мультиварки, залийте водою в 5-кратному обсязі, приправте сіллю і запустіть варіння. Для отримання розсипчастої каші достатньо варити кіноа 10-15 хвилин.
3. Коли мультиварка подасть сигнал про закінчення приготування, всередину покладіть невеликий шматочок вершкового масла і залишіть кіноа під кришкою ще на чверть години.
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Салат з кіноа, руколою, огірками і помідорами чері
Інгредієнти:
– 150 г кіноа;
– 200 г огірків;
– 200 г томатів чері;
– пучок руколи;
– кілька гілочок червоного базиліка;
– кілька пір'я зеленої цибулі;
– 1 лайм;
– сіль і перець за смаком;
– 3 ст. л. оливкового масла.
Салат з кіноа, руколою та помідорами чері / Единственная
Спосіб приготування:
1. Промийте кіноа, залийте холодною водою.
2. Після висихання крупи поставте її варити на повільному вогні 15-20 хвилин. Готову крупу залиште остигати.
3. Наріжте огірки тонкими скибочками, розріжте навпіл чері, додайте в салатницю руколу і базилік, зелену цибулю дрібно наріжте. Коли кіноа остигне – додайте її в салат, посоліть і поперчіть за смаком, заправте оливковою олією і перемішайте.
Готовий салат розкладіть по тарілках і прикрасьте частинками лайму.
Як приготувати чорну кіноа з шампіньйонами
Інгредієнти:
– 1 стакан чорної кіноа;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 100 грамів вершків;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 200 грамів свіжих печериць;
– 3 зубчики часнику;
– сіль і перець.
Спосіб приготування:
1. Відваріть кіноа у великій кількості води приблизно 20-25 хвилин.
2. Розігрійте сковороду на оливковій олії.
3. Обсмажте в олії цибулю, моркву і часник.
4. Наріжте печериці скибочками, залийте трішки окропом.
5. Викладіть на сковороду кіноа і печериці.
6. Додайте сіль, перець за смаком.
7. Коли печериці будуть готові, додайте вершки і потримайте на сковороді 5-7 хвилин.
Смачного!