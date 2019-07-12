Екзотична крупа кіноа: як її варити та з чим їсти

Кіноа – екзотична крупа, яка набирає обертів у раціоні здорового харчування. Якими корисними властивостями наділена крупа та як її готувати – читайте далі.

Кіноа є однорічною рослиною, яку вирощують на схилах Анд в Південній Америці на висоті 3000-4000 метрів над рівнем моря. За часів інків кіноа вважалася однією з найважливіших видів їжі, тож вони назвали крупу "золотим зерном". Завдяки високій поживній цінності і пристосованості кіноа до гірського клімату цю культуру поширюють в усіх куточках світу.

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Корисні властивості кіноа

1. Наявність лізину підсилює засвоєння кальцію і прискорює загоєння тканин.

2. Покращує роботу травної системи.

3. Стабілізує роботу нервової системи: зміцнює сон, прибирає неуважність і дратівливість.

4. Завдяки наявності фітинової кислоти кіноа підвищує протиракові функції імунітету і знижує рівень холестерину.

5. Допомагає швидше відновити фізичний і емоційний тонус після операцій, хвороб.

6. Запобігає розвитку артриту, артрозу та інших суглобових хвороб.

7. Служить джерелом легкозасвоюваного рослинного білка, необхідного для зростання м'язової маси, розвитку дитячого організму і повноцінного харчування вагітних жінок.

8. Знижує ризик розвитку атеросклерозу, серцево-судинних захворювань і артеріальної гіпертензії.



Збір рослини кіноа в Андах

Як правильно варити кіноа



Каша з кіноа дуже поживна та корисна

1. Перед початком приготування зерна ретельно промийте у проточній воді. Щоб зерна не розлетілися, помістіть їх в марлеву серветку.

2. Також додатково потрібно кіноа бланшувати. Помістіть їх в сито і занурте на декілька секунд в киплячу воду.

3. Щоб правильно зварити кіноа, дотримуйтеся балансу крупи і води. Якщо це правило порушити, крупа не довариться.

Вживайте кіноа в гарячому вигляді, однак після остигання вона є чудовим інгредієнтом для різноманітних салатів.

Як варити кіноа на гарнір та як прибрати гіркоту

Інгредієнти:

– 200 грамів кіноа;

– 0, 5 л бульйону або води;

– сіль, спеції.

Прибрати неприємний присмак допоможе промивання в проточній воді. Робити це доведеться декілька хвилин, ретельно перебираючи крупу руками.

Спосіб приготування:



Кіноа ідеально підходить для салату

1. Промийте кіноа, замочіть на 2 години в прохолодній воді. Після чого промийте ще раз.

2. Закип’ятіть воду, підсоліть її, додайте приправи для смаку та перемішайте.

3. Всипте в каструлю з киплячою водою кіноа, перемішайте.

4. Коли рідина в каструлі закипить, відміряйте час. Крупу білого сорту варіть 15 хвилин, червоного – 17 хвилин. Будьте пильними і слідкуйте, щоб каша не почала пригорати. При необхідності додайте теплу кип’ячену воду.

Зварений гарнір кіноа підійде до м’ясних і рибних страв. Також кіноа підходить для салатів.

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Як приготувати кіноа з овочами

Інгредієнти:

– 4 склянки води;

– 2 склянки кіноа;

– 1/4 склянки оливкової олії;

– 0,5 ч.л. солі;

– 2 шт. цукіні;

– 1 морква Моркву 1 шт;

– 1 великий помідор 1 шт;

– 1 ст.л. солодкої паприки ;

– 1 ч. л. меленої кориці ;

– 1/2 склянки рубаної кінзи.

Спосіб приготування:

Кіноа з овочами 1. З асипте в каструлю кіноа і додайте води. Посоліть, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою і варіть 15 хвилин, поки кіноа не стане м'якою і вся рідина не випарується. 2. Оливкову олію розігрійте у великій сковороді на середньому вогні. 3. Додайте нарізану маленькими кубиками моркву і обсмажте протягом 5 хвилин до м'якості. Додайте нарізані кубиками цукіні і готуйте ще 5 хвилин до м'якості. Посипте паприкою і корицею. 4. У сковороду додайте кіноа і добре перемішайте. Додайте нарізаний кубиками помідор. Посоліть і поперчіть за смаком. 5. Перед подачею посипте кінзою. Як зварити кіноа в мультиварці

Кіноа в мультиварці 1. Перед варінням кіноа в мультиварці, крупу замочіть в холодну воду на кілька годин, щоб прибрати гіркоту. Після того, як гіркота вийде – дайте їй висохнути і обсмажте протягом 5 хвилин на сковорідці. Зверніть увагу на те, що крупа обробляється насухо, тож не забудьте її інтенсивно перемішати. 2. Після цього пересипте продукт в ємність мультиварки, залийте водою в 5-кратному обсязі, приправте сіллю і запустіть варіння. Для отримання розсипчастої каші достатньо варити кіноа 10-15 хвилин. 3. Коли мультиварка подасть сигнал про закінчення приготування, всередину покладіть невеликий шматочок вершкового масла і залишіть кіноа під кришкою ще на чверть години. Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв

Салат з кіноа, руколою, огірками і помідорами чері

Інгредієнти:

– 150 г кіноа;

– 200 г огірків;

– 200 г томатів чері;

– пучок руколи;

– кілька гілочок червоного базиліка;

– кілька пір'я зеленої цибулі;

– 1 лайм;

– сіль і перець за смаком;

– 3 ст. л. оливкового масла.



Салат з кіноа, руколою та помідорами чері / Единственная

Спосіб приготування:

1. Промийте кіноа, залийте холодною водою.

2. Після висихання крупи поставте її варити на повільному вогні 15-20 хвилин. Готову крупу залиште остигати.

3. Наріжте огірки тонкими скибочками, розріжте навпіл чері, додайте в салатницю руколу і базилік, зелену цибулю дрібно наріжте. Коли кіноа остигне – додайте її в салат, посоліть і поперчіть за смаком, заправте оливковою олією і перемішайте.

Готовий салат розкладіть по тарілках і прикрасьте частинками лайму.

Як приготувати чорну кіноа з шампіньйонами

Інгредієнти:

– 1 стакан чорної кіноа;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 100 грамів вершків;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 200 грамів свіжих печериць;

– 3 зубчики часнику;

– сіль і перець.

Спосіб приготування:

1. Відваріть кіноа у великій кількості води приблизно 20-25 хвилин.

2. Розігрійте сковороду на оливковій олії.

3. Обсмажте в олії цибулю, моркву і часник.

4. Наріжте печериці скибочками, залийте трішки окропом.

5. Викладіть на сковороду кіноа і печериці.

6. Додайте сіль, перець за смаком.

7. Коли печериці будуть готові, додайте вершки і потримайте на сковороді 5-7 хвилин.

Смачного!