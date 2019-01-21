Як варити рис: рецепт правильного приготування

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Як правильно зварити рис: рецепт і корисні поради приготування
Як правильно зварити рис: рецепт і корисні поради приготування / hudnemo.com

Правильно приготований рис – запорука смачного гарніру. Кожному варто знати важливі правила того, як приготувати рис розсипчастим, корисним та поживним. Як зварити рис таким, щоб він смакував кожному – далі в матеріалі.

Рис вважається найпопулярнішою крупою у світі, адже у ньому знаходяться багато вітамінів та корисних властивостей. Крупа багата мікроелементами, які необхідні людському організму. Вживання рисової крупи сприяє хорошому стану шкірних покривів, нігтів і волосся.

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Для приготування рису спочатку варто обрати його сорт. Найпопулярнішими сортами є рис є круглий та довгозернистий. За ступенем обробки рис буває нешліфований, шліфований та пропарений.

Рецепт приготування круглого рису:

1. Насамперед рисову крупу необхідно промити під струменем води декілька разів.

2. Після цього залити рис водою. Співвідношення рису і води має складатися в пропорції 1:2.

3. Рис повинен варитися на маленькому вогні рівно 12 хвилин, при цьому вода має випаровуватися.

4. Перевірити готовність рису можна спробувавши його на смак. Якщо рис м’який, то можна знімати з вогню. Якщо він твердий, то потрібно додати ще трішки води і додатково варити 5-7 хвилин.

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5. Після приготування вогонь необхідно вимкнути і дати настоятися рисовій крупі ще 12 хвилин для готовності.

6. За бажанням додати необхідні приправи і спеції – це сіль і перець, також бажано для смаку додати ложку вершкового масла.

Дивіться відео як правильно приготувати рис:

 

Рецепт приготування довгозернистого рису:

1. Спочатку рис промити у холодній воді понад 5 разів, щоб вона стала прозорою. Вода з рису повинна бути прозорою, для того, щоб рис був розсипчастим після варіння.

2. Після цього залити промитий рис необхідною кількістю холодної води і поставити на середній вогонь. Іноді рис треба перемішувати, адже він може прилипнути до низу каструлі.

3. Солити рис варто після того, як вода закипить. Зменшити вогонь і залишити варитися на 15 хвилин на повільному вогні.

4. Після приготування, відкинути рис на сито, дати воді стекти і додати вершкове масло за смаком.

Дивіться відео як смачно зварити рис:

 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 канал
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