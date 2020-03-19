Як вберегти шкіру рук під час використання антисептика: відповідь дерматолога

Через поширення коронавірусу ми як ніколи часто користуємось антисептиком. Самі того не помічаючи, протягом дня можемо протерти ним наші руки зо два десятки разів. Однак не забуваймо про те, що шкіра на цій ділянці тіла вельми чутлива.

Як зберегти її здоровий вигляд під час інтенсивнішої обробки спиртовмісними засобами в час пандемії коронавірусу, LifeStyle 24 розповіла лікарка-дерматологиня з медичного центру "Родовід" Марта Козакевич.

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Вона переконана, що за умов пандемії ми не повинні нехтувати додатковим доглядом рук, суть якого – у зволожуванні та пом’якшуванні. "Немає визначеної кількості разів застосування антисептика. Якщо ви не носите рукавичок і доторкнулись, приміром, металевої поверхні, то обов’язково обробіть шкіру.

Сьогодні цей антибактеріальний засіб варто використовувати стільки, скільки вам потрібно – тоді, коли вийшли із транспорту, магазину чи банку, наприклад. Тільки після дезінфекції подбайте, аби ваші руки були зволожені", – каже фахівчиня.

Чому антисептики пересушують шкіру?

За словами Марти Козакевич, ефективним є той антисептик, у складі якого не менше 60% спирту. Проте цей компонент доволі агресивний для шкіри. "Це хоч і головний складник гігієнічного засобу, але при зловживанні може нашкодити. Відтак ми відчуваємо сухість рук, на них з’являються тріщинки, а інколи й рани. І коли торкаємось чогось, то до шкіри може причепитись вторинна інфекція. Якщо нехтувати доглядом, спочатку незначні пошкодження перетворяться в екзему", – застерігає дерматологиня.



Надмірне використання дезінфікуючих засобів може пересушити наші руки / My Handbook

Розчинний чи антисептик на основі гелю?

Сьогодні ринок пропонує нам безліч антисептичних засобів. Одні з них на вигляд, як звичайна вода, інші ж – кольорові, мають гелеву структуру, аромат і навіть блискітки. Проте серед такого різноманіття дезінфекційних рідин, як вважає наша співрозмовниця, перевагу слід віддавати розчинам.

Якщо ви користуєтесь антисептиками-гелями, то спирт, який є у його складі, через кілька секунд після нанесення випаровується, решта ж вмісту залишається на руках. Опісля шкіра стає липкою, її треба помити, а сам гель інколи може провокувати алергічні реакції,

– пояснює Марта Козакевич.



Гелеві антисептики містять зволожувальні компоненти / Instagram / @milkin_world_ua

Але перевагу слід надавати розчинам / Instagram / @dp_slider

Зволоження рук після антисептика

Незважаючи на вміст зволожувальних складників в антисептику, шкіра рук потребує додаткового догляду. Найправильнішим способом подарувати їй такий, на думку дерматологині, буде крем. Він повинен містити, зокрема, вазелін та парафін.

"Однак наносити його ми маємо не одразу, адже тоді дія засобу проти бактерій пригнітиться. Треба почекати кілька хвилин. І робити це варто не лише зранку чи ввечері, а впродовж усього дня. Є також креми, які, покриваючи шкіру, створюють ефект "рукавичок". Натомість олійками користуватись не рекомендую, адже вони ще більше підсушать шкіру", – радить Марта Козакевич.



Найефективніший догляд для рук після антисептика – крем, який містить вазелін / Pinterest