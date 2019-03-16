Як вдало вийти заміж: порада Олі Полякової
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Українська співачка Оля Полякова відповіла, що на її думку важливіше у жінці – гумор чи краса – і поділилася секретом, як вдало вийти заміж.
Про це Оля розповіла у коментарі для видання ТСН. За її словами, важливішим у дівчині є все-таки краса, а не почуття гумору.
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"Краса. От ви бачили, щоб гумористка вийшла заміж за мільйонера?" – відповіла Полякова.
Також співачка порекомендувала, як вдало вийти заміж.
Навчіться заробляти гроші і тоді вам ніхто не буде потрібен. Тоді ви будете обирати за покликом серця і промежини,
– заявила зірка.
Джерело: 24 Канал
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