Як ви ставитесь до українських артистів, які гастролюють в Росії? Опитування

75 Читать новость на русском
Як ви ставитесь до російських гастролерів: опитування
Як ви ставитесь до російських гастролерів: опитування / LifeStyle 24

У Росії відбулась церемонія нагородження преміями МУЗ-ТВ. Серед номінантів та запрошених співаків були й українські зірки. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, як Ви ставитесь до таких гастролерів.

Світський захід пройшов 7 червня у приміщенні "Мегаспорту", що в Москві. В урочистій події взяли участь популярні російські артисти. Однак на кадрах, опублікованих на офіційній сторінці МУЗ-ТВ в Instagram, виднілись і знамениті українці. Зокрема, MARUV, ALEKSEEV, Макс Барських, Міша Романова, Анна Седокова, Світлана Лобода, Ані Лорак та гурт Artik & Asti.  

Читайте також: Хто з українських артистів засвітився на врученні премій у Москві: фото та відео

Вітчизняні зірки не тільки позмагались за перемогу на "МУЗ-ТВ", але й залюбки виступили перед елітою країни-агресора. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись у читачів, чи підтримуєте ви такі гастролі артистів. 

 

 

blog_ava
День батька 2019 в Україні: дата святкування та традиції
сьогодні
20370
Теги: Новини України Новини Росії LifeStyle Опитування 24 Російські гастролери Світлана Лобода MARUV Ані Лорак Анна Седокова
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як запхати слона в ручну поклажу: топ найкращих порад
сьогодні 18:25 Як запхати слона в ручну поклажу: топ найкращих порад
102
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
сьогодні 17:00 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
31
Дружка на весіллі: традиції та сучасний погляд
сьогодні 15:30 Дружка на весіллі: традиції та сучасний погляд
Юлія Девда 436
"Рокетмен": краще за "Богемну рапсодію"
сьогодні 14:56 "Рокетмен": краще за "Богемну рапсодію"
Юлія Ліпенцева 769
Макіяж на випускний 2019: головні тренди та красиві ідеї у фото та відео
сьогодні 14:24 Макіяж на випускний 2019: головні тренди та красиві ідеї у фото та відео
405
Новини
Більше новин
Залиште відгук