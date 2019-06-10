Як ви ставитесь до українських артистів, які гастролюють в Росії? Опитування

У Росії відбулась церемонія нагородження преміями МУЗ-ТВ. Серед номінантів та запрошених співаків були й українські зірки. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, як Ви ставитесь до таких гастролерів.

Світський захід пройшов 7 червня у приміщенні "Мегаспорту", що в Москві. В урочистій події взяли участь популярні російські артисти. Однак на кадрах, опублікованих на офіційній сторінці МУЗ-ТВ в Instagram, виднілись і знамениті українці. Зокрема, MARUV, ALEKSEEV, Макс Барських, Міша Романова, Анна Седокова, Світлана Лобода, Ані Лорак та гурт Artik & Asti.

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Вітчизняні зірки не тільки позмагались за перемогу на "МУЗ-ТВ", але й залюбки виступили перед елітою країни-агресора. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись у читачів, чи підтримуєте ви такі гастролі артистів.