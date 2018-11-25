Як ви ставитесь до виступів українців у Росії та окупованому Криму? Опитування

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Як ви ставитесь до виступів українців у Росії та окупованому Криму? Опитування
Як ви ставитесь до виступів українців у Росії та окупованому Криму? Опитування

Щороку лави російських гастролерів більшає. Чимало українських зірок радо погоджуються на пропозиції виступити в Росії або ж окупованому Криму.

Ані Лорак, Таїсія Повалій, Світлана Лобода та Макс Барських днями отримали російські нагороди на щорічній премії "Золотий грамофон". Зірки не тільки здобули відзнаки в Москві, але й виступили зі своїми хітами. 

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Список тих, хто з часу вторгнення російських військ на територію України виступав в Росії, поповнюється все новими іменами. Іван Дорн, Alexeev, Аліна Гросу, Віра Брежнєва, Лоліта, Віталій Козловський – це далеко не всі артисти, які засвітились на території РФ або в російський телепередачах. Журналісти LIfeStyle 24 вирішитись, як ви ставитесь до таких виступів. 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Новини Росії Російські гастролери Скандал
Джерело: 24 Канал
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