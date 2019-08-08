Як відкрити та їсти кокос: поради щодо вибору та приготування

Кокос вже давно закріпився на українському ринку, але не отримав шаленої популярності серед людей. А все тому, що далеко не всі знають як відкрити кокос, їсти його та в які рецепти страв додавати. І дуже дарма, адже впоратись з кокос можна без особливих зусиль та вмінь!

Кокос – фрукт чи горіх? Кокос – плід пальмового дерева, що має ворсисту коричневу шкаралупу і білу м’якоть. Це не що інше, як насіння кокосової пальми. У побуті його називають горіхом, хоча з наукової точки зору кокос є кістянкою (однонасінний плід з соковитим оплоднем). Простіше кажучи, це насіння кокосової пальми. Соковиті кістянки нам всім добре відомі – слива, вишня, абрикос тощо. Рецепти з кокосом існують різні – від перших страв до десертів.

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Фруктами в побуті ми називаємо соковиті плоди дерев, які придатні в їжу. І кокосові цей термін теж не підходить. Як би не називався плід кокосової пальми, багатий вітамінами кокос лише набирає популярності. Кокосове молоко використовують в медицині для внутрішньовенних вливань як жарознижуючий, сечогінний засіб. А м’якоть свіжого кокоса чудово зміцнює імунітет. До того ж, кокос часто використовують саме в кулінарії для приготування страв.



Кокос – це насіння кокосової пальми

Як вибрати кокос? На кокосі не повинно бути тріщини, темних плям і цвілі. Місце, яким плід тримався на пальмі, не повинно бути м’яким і при натисканні продавлюватися – це свідчить про загнивання плоду.

Купуючи кокос, слід керуватися принципом вибору кавуна – чим більша вага, тим краще. Це закономірно, адже щоб впасти з дерева, плід повинен бути стиглим і важким. Саме зрілий кокос падає сам по собі, без сторонньої допомоги. До речі, шкаралупа у різних плодів не сильно відрізняється товщиною. Так що чим більше вага, тим товща м’якоть.

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Наявність рідини або її відсутність легко перевірити, струснувши горіх. Чим зеленіший кокос, тобто чим раніше він був зірваний, тим більше в ньому рідини. У природі в процесі дозрівання плодів ця рідина, яку в побуті називають кокосовим молоком, перетворюється в м’якоть. У добре дозрілому кокосі її може бути зовсім небагато, а шар м'якоті, відповідно, повинен бути товстим. Якщо ви чуєте дзвінкий звук рідини – то цей кокос не стиглий.

М’якоть стиглого горіха легко відділяється від шкаралупи і має ніжну консистенцію. Якщо вона тримається за прошарок під шкаралупою і твердоватим, то це свідчить про одне – горіх знімали зеленим.



Звертайте увагу на зовнішній вигляд та кількість рідині при виборі кокосу

Як визначити, що кокос зіпсований? Вибираючи кокос, важливо знати ознаки зіпсованого плода. Неприємний, відштовхуючий запах кокосової води – головна ознака зіпсованого плоду. М’якоть важко відходить від шкаралупи, її шар тонкий, а води в кокосі багато – плід знятий з дерева незрілим.

Як відкрити і правильно їсти кокос? Щоб почати їсти кокос, потрібно його спочатку відкрити. Для цього існує маса способів. Кокосовий горіх можна розбити, сильно вдаривши по ньому молотком (або просто чимось важким). Але не варто забувати, що кокоси дуже стрибучі, тому краще перед розбиванням його зафіксувати.

Можна спробувати розпиляти твердий плід ножівкою. Але ці і подібні їм методи мають істотний недолік – з горіха виливається сік, який смачний не менше, ніж м'якоть. Тому якщо вам хочеться не тільки м'якоті кокосу, але і покуштувати кокосового молока, краще зробіть по-іншому. На одному з кінців горіха є три дірочки, які можна спробувати розколупати ножем або проткнути спицею.

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Якщо захочеться випити сік прямо з твердого плоду, можна зробити дві дірочки і вставити в одну з них коктейльну трубочку. Для того щоб просто вилити сік з горіха, достатньо і одного отвору. Коли весь приємний нектар витече, можна розбити кокос і почати його їсти. Найпростіший спосіб – розколоти його з допомогою великого кухонного ножа.



Відкрити кокос – насправді дуже легко та просто

У шкірки кокоса є одне слабке місце, воно знаходиться приблизно на одну третину відстані від вічок до іншого кінця. Твердий плід потрібно покласти на рівну поверхню, знайти це місце і вдарити по ньому тупою стороною ножа. Потім трохи повернути горіх і вдарити знову. Після кількох ударів в шкірці зазвичай з'являється тріщина.

Кокосова м'якоть повинна бути м'якою і пружною, білого кольору, без плям і легко відділятися від шкарлупи. Якщо м'якоть відділяється погано, значить, плід зняли зеленим – тим не менш, його, звичайно ж, можна їсти.

Що приготувати з кокосу? Рецепти страв. З кокосу можна готувати стружку, коктейлі, перші страви, другі, десерти і навіть косметичні засоби. Але, напевно, найвідомішім десертом з кокосом є "Баунті". І його теж можна приготувати вдома, до того ж, цей десерт буде значно кориснішим, аніж куплений в магазині.



Рецепти страв з кокосом

Сніданок з кокосом. Відваріть рис (на одну порцію). Поріжте один банан, прогрійте на сковорідці 2 ч.л. вершкового масла та корицю, додайте банан та трішки підсмажте. Викладіть на сковорідку рис та посипте кокосовою стружкою Такий сніданок смакує як в холодному, так і в гарячому вигляді.

Морозиво з кокосу. Подрібніть в блендері м'якоть 1 кокоса, додайте туди кокосове молоко, 4 ст.л. нектару агави, половину стручка ванілі (або ванільний цукор). Ретельно перемійшайте. 1 ст.л. нектару перемішайте з порізаним на шматочки стиглим і великим бананом, додайте розтоплений шоколад.

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У контейнер для заморозки продуктів викладіть першим шаром суміш з кокосом, а потім бананово-шоколадну масу. Поставте в морозилку на 4 години. Перед тим, як подати його до столу, потримайте при кімнатній температурі близько півгодини.



Морозиво з кокоса можна подавати в шкарлупі самого плоду

Напій з кокосу. Змішайте в блендері молоко, м'якоть з одного кокоса, стигле авокадо і зелень (за смаком). Збити до однорідності піни. Заряджайтеся енергією на весь день!

Як приготувати "Баунті" в домашніх умовах: відео