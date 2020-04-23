Як відпочити влітку в умовах карантину: поради експертів
Через поширення коронавірусу найімовірніше, що до кінця літа більшість країн світу не дозволять відкрити кордони. Крім цього, невідомо, коли відкриють міжобласне сполучення в Україні , аби мати змогу подорожувати в межах нашої країни. Як відпочити влітку за умов карантину – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
Львів'янка Ольга зі своїм чоловіком Василем подорожують вже 14 років і побували в 15 країнах світу. У квітні 2019 року вони були в Римі, біля Колізею.
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Цього року вони теж планували полетіти на море, але через спалах коронавірусу від цього довелося відмовитис. Вони обрали інший варіант відпочинку – поїхати на дачу.
Найкращий відпочинок – це зміна обстановки, тому дача – також прекрасний варіант. На дачі гарно, там свіже повітря, фрукти, – розповіла Ольга Балтрунас.
Ольга Балтрунас з чоловіком Василем / Скриншот з відео
Найімовірніше, цього року українцям доведеться відмовитись від закордонних подорожей, і відпочивати лише у своїй країні. Експерти зазначили, що шанси кудись полетіти – мінімальні.
На сьогодні невідомо, чи будуть влітку поїздки, чи відкриють кордони в червні чи липні, хоча б у Єгипет. Якщо зараз хтось купить путівку на літо, але вона не відбудеться, звичайно, туристичний оператор запропонує перенести цю поїздку на пізніший час,
– пояснив директор туристичної компанії Максим Циркель.
У кращому випадку, українці зможуть подорожувати між областями. Вже зараз експерти прогнозують зростання внутрішнього туризму, адже для цього в країні є понад тисячу місць.
На думку директорки туристичної компанії Ольги Казьміної, насамперед українці звернуть увагу на 2 напрями. Це:
- приморські області, зокрема, Одеська, Херсонська. погляди українців до таких приморських областей, як
- гори – не тільки Буковель, а й Закарпаття, як окремий регіон, і Прикарпаття.
Крім цього, українці, найімовірніше, більше ходитимуть з наметами в гори чи ліс, адже це є значно дешевше.
Є вже декілька облаштованих наметових таборів по Україні. Або це може бути не постійний табір, але щось на зразок певного маршруту, який проходить туристична група. Може бути, як і пішки, так і на байдарках,
– зазначила Ольга Казьміна.
За прогнозами експертів, повністю відновиться туризм у 2023 році. Втім, зараз є багато альтернатив. Наприклад, якщо не вдається подорожувати фізично, це можна зробити віртуально.
Зокрема, побачити Лувр у Парижі, музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, Єгипетські піраміди, Сикстинську капелу у Ватикані та музеї Лондона.
Що відомо про заборону польотів в Україні через коронавірус?У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
Подібну практику застосували й інші країни.
З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
За яких умов Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу
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