Як відповідати на недоречні запитання: кумедні поради від Олі Цибульської

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Оля Цибульська розповіла, як реагувати на незручні питання
Оля Цибульська розповіла, як реагувати на незручні питання / Instagram / @cybulskaya

Кожна людина стикалась із незручною ситуацією, коли співрозмовник цікавиться надто приватними деталями життя. Винятком не стала й українська співачка Оля Цибульська, яка дала пораду, як реагувати на подібну цікавість інших.

Про весілля, дітей та приватне життя – чимало питань із особистого життя цікавлять нетактовних людей, які, не соромлячись, намагаються вивідати все у співрозмовника. Однак, за порадою Олі Цибульської, не варто розгублюватись у незручній ситуації, а гідно дати відповідь опоненту. 

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Є люди, яких дратують успіхи інших, зате чужі невдачі, навпаки – надають сил. Давайте залишимо заздрісників ні з чим,
– закликала прихильників Оля Цибульська. 

Мабуть, зірка частенько стикається з такими людьми, відтак вивела ряд питань, які можуть допомогти надалі уникнути подібних питань. Поради Олі Цибульської дотепні, відтак викликали сміх у багатьох прихильників артистки. 

  1. "А у тебе свої губи?" – можна відповісти: "Ні, доношую за старшою сестрою".
  2. "Ти ще не влаштувалася на роботу?" – "Ні! Продовжую прекрасно проводити час!"
  3. "Коли за другим (другою дитиною, – LifeStykle 24)?" – "Мені здалося, чи ти хотіла б взяти участь?"

Раніше подібні поради давала телеведуча Маша Єфросиніна. "Чому у Вас досі немає дітей?", "Скільки ти заробляєш?", "Коли ти вже вийдеш заміж?", "Що тобі подарували на день народження?", "Що ти з собою зробила?" – саме ці безтактні питання вивела у топ-5 українська блогерка. 

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Теги: LifeStyle Музика Поради Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
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