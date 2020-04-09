Як відсвяткувати Великдень на карантині: 5 ідей від Анатолія Анатоліча

Український ведучий Анатолій Анатоліч дав чудові поради, як можна відсвяткувати Великдень з користю і не порушуючи карантину. Він продумував усі деталі: від онлайн-служби до віртуальної прогулянки.

Великдень – одне із найочікуваніших свят, коли збирається вдома вся велика родина. Проте цього року воно буде особливим. Задля того, щоб убезпечити себе та рідних необхідно залишатися вдома та дотримуватися правил ізоляції. Анатолій Анатоліч розповів виданню "РБК-Україна", як можна відзначити Великдень весело та корисно.

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Церковна служба онлайн

Головні українські та світові храми транслюватимуть великодні служіння онлайн. Так ви зможете духовно побути в храмі, але при цьому убезпечити себе та рідних від інфікування.

Знайдіть сімейні рецепти

Для того, щоб тримати зв'язок з родичами на відстані зателефонуйте їм та спитайте рецепти улюблених страв, які завжди є на святковому столі. Приготуйте в себе вдома та утримайтеся від збору всіх родичів в одному місці.

Впровадьте свої сімейні традиції

Розмальовувати писанки – це чудове заняття напередодні Великодня, яке може потішити усю родину. Цього року ви, як ніколи раніше, можете присвятити справі більше часу і зробити це разом із дітьми. Розкажіть їм історію писанкарства, про те, які візерунки притаманні кожному регіону України і таке інше.

Вигадайте альтернативу поїздці на шашлики

Уявіть, що це ваш перший вихідний вдома. Дивіться всією сім'єю фільми, організуйте вечірку для дітей та багато всього іншого. Включивши фантазію, можна створити незабутній домашній відпочинок.

Віртуальна прогулянка

На ютубі давно є відео, які повністю відтворюють прогулянки вулицями найкрасивіших міст планети. Це чудова можливість побувати у різних куточках світу та запланувати подорож, у яку відправитеся після завершення пандемії коронавірусу.