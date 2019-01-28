Як виглядала Джамала до народження дитини: рідкісне фото

734 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярна українська співачка Джамала долучилася до флешмобу #10yearschallenge у мережі і показала, як вона виглядала 10 років тому.

Архівне фото Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram і розповіла, що саме змінилося протягом останніх 10 років.

Читайте також: Я – не лаунж, я не можу бути фоном, – відверте інтерв’ю з Джамалою

Українська співачка, яка 27 березня 2018 року тому стала вперше мамою, позує у жовтому светрі з відкритими плечима і джинсах. Яскравим аксесуаром в образі зірки 10-річної давнини стала яскрава чалма насиченого кольору у тон. 

"В альбомах +5, у кілограмах +6, в "людях" +1. Сцени, країни, щастя... не злічити", – зазначила Джамала у підписі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

Теги: LifeStyle Музика Джамала
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
сьогодні 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 434
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1886
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1204
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 2036
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
4269
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2571
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук