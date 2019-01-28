Як виглядала Джамала до народження дитини: рідкісне фото
Популярна українська співачка Джамала долучилася до флешмобу #10yearschallenge у мережі і показала, як вона виглядала 10 років тому.
Архівне фото Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram і розповіла, що саме змінилося протягом останніх 10 років.
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Українська співачка, яка 27 березня 2018 року тому стала вперше мамою, позує у жовтому светрі з відкритими плечима і джинсах. Яскравим аксесуаром в образі зірки 10-річної давнини стала яскрава чалма насиченого кольору у тон.
"В альбомах +5, у кілограмах +6, в "людях" +1. Сцени, країни, щастя... не злічити", – зазначила Джамала у підписі.
Джерело: 24 канал
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