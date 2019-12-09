Як виглядала Оля Фреймут у 12 років: телеведуча показала архівне фото

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Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

37-річна українська телеведуча Оля Фреймут продовжує ділитися із шанувальниками рідкісними знімками за свого дитинства та юнацтва.

На сторінці в інстаграмі Фреймут опублікувала у сторіс архівне фото, на якому вона зображена у свої 12 років.

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На світлині маленька Ольга позує у вишиванці з масивним намистом на шиї. Телеведуча у дитинстві мала стильне каре. Раніше в інтерв'ю виданню "Арт-мозайка" телеведуча міркувала про те, що вона саме завдяки любові своїх батьків з дитинства знала, що особлива і все зможу. Також ще з дитинства Фреймут привчили любові до праці. 

"Мене, як в єврейській сім’ї, дуже сильно любили й за все хвалили. І щиро хвалили! Якщо я щось не те робила, батьки просто мовчали, не критикували. Тож любов батьків — раз. Друге — любов до праці. Мене вчили працювати", – зазначала телеведуча. 

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Facebook

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
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