Як виглядати по-королівськи витончено: Летиція показала елегантні образи

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Королева Летиція в Іспанії / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція не припиняє вражати громадськість яскравими та водночас елегантними образами. Оскільки графік Її Величності досить насичений, громадськість може щодня милуватись витонченим стилем модниці. Тож як виглядати по-королівськи – журналісти LifeStyle 24 продемонструють на прикладі останніх виходів Летиції.

У гардеробі іспанської королеви можна знайти чимало витончених речей. Летиція – любителька мінімалістичних, однак брендових виробів, тому з легкістю створює образи, які підкреслюють її поважний титул. Днями Її Величність взяла участь у двох заходах, продемонструвавши відмінний стиль. 

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На кліматичному форумі COP25, який пройшов 11 грудня, королева Летиція постала перед громадськістю у картатій сірій сукні. Струнку талію Її Величність вирішила підкреслити тонким поясом, який гармонійно доповнював образ. А от ефектним акцентом став трендовий чорний кейп, який Летиція одягнула поверх сукні. Туфлі-човники та клатч завершили бездоганний образ королеви. 

Королева Летиція у Мадриді
Королева Летиція у Мадриді / Getty Images

Однак кількагодинний захід не втомив знамениту іспанку. Вже наступного дня вона красувалась у спідниці з хижим принтом, яка є одним із головних трендів сезону. Доповнила образ Летиція чорною кофтою, ремнем та чоботами на підборах. 

У такому ефектному вбранні Її Величність взяла участь у ще одному важливому форумі. Темою зустрічі були соціально-економічні наслідки аварій з дітьми, які стали жертвами. Летиція презентувала статистику, яку склали її помічники. 


Ефектний образ королеви Летиції / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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