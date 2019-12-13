Як виглядати по-королівськи витончено: Летиція показала елегантні образи
Іспанська королева Летиція не припиняє вражати громадськість яскравими та водночас елегантними образами. Оскільки графік Її Величності досить насичений, громадськість може щодня милуватись витонченим стилем модниці. Тож як виглядати по-королівськи – журналісти LifeStyle 24 продемонструють на прикладі останніх виходів Летиції.
У гардеробі іспанської королеви можна знайти чимало витончених речей. Летиція – любителька мінімалістичних, однак брендових виробів, тому з легкістю створює образи, які підкреслюють її поважний титул. Днями Її Величність взяла участь у двох заходах, продемонструвавши відмінний стиль.
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На кліматичному форумі COP25, який пройшов 11 грудня, королева Летиція постала перед громадськістю у картатій сірій сукні. Струнку талію Її Величність вирішила підкреслити тонким поясом, який гармонійно доповнював образ. А от ефектним акцентом став трендовий чорний кейп, який Летиція одягнула поверх сукні. Туфлі-човники та клатч завершили бездоганний образ королеви.
Королева Летиція у Мадриді / Getty Images
Однак кількагодинний захід не втомив знамениту іспанку. Вже наступного дня вона красувалась у спідниці з хижим принтом, яка є одним із головних трендів сезону. Доповнила образ Летиція чорною кофтою, ремнем та чоботами на підборах.
У такому ефектному вбранні Її Величність взяла участь у ще одному важливому форумі. Темою зустрічі були соціально-економічні наслідки аварій з дітьми, які стали жертвами. Летиція презентувала статистику, яку склали її помічники.
Ефектний образ королеви Летиції / Getty Images