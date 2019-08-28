Як виглядати розкішно у буденному одязі: приклад королеви Іспанії

Королева Летиція вкотре довела, що є справжньою іконою стилю в Іспанії. Її Величність здійснила буденний вихід, зачарувавши всіх простотою та водночас елегантністю свого образу.

Перед камерами журналістів 46-річна Летиція постала у білосніжній сорочці та сірих штанах з принтом. До такого одягу іспанська модниця підібрала білі кеди та маленьку сумочку. Виглядала Летиція сучасно та водночас дуже стримано.

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Королівське подружжя Іспанії / Фото: Getty Images

Відомо, що в такому вбранні Її Величність спільно з чоловіком Філіпом VI та дітьми – інфантами Леонор та Софією – прийшла до госпіталю Universitario Quiron в Мадриді. Там королівська сім'я відвідала їхнього родича – екс-монарха Хуана Карлоса, який очолював трон до червня 2014 року. Батько Філіпа VI успішно переніс операцію на серці та наразі проходить курс реабілітації після хірургічного втручання.

Поки невідомо, коли Хуан Карлос зможе покинути госпіталь, про що люб'язно розповів іспанський монарх. Він з дружиною Летицією залюбки поспілкувались з журналістами та прихильниками королівської родини. Окрім цього, зі своїми доньками пара не заперечувала знімкам, позуючи перед десятками камер.



Король Філіп VI та його дружина Летиція / Фото: Getty Images

Це не вперше король Філіп VІ та його дружина Летиція відвідують Хуана Карлоса. Днями подружжя побувало у шпиталі, однак без дітей. Тоді пара обрала більш офіційне вбрання: Її Величність обрала темні штани, які отримали назву "банани" через широкий фасон штанки, а також білий піджак, з-під якого виглядала кофта в горох. А от король Іспанії надав перевагу світлому костюму з чорною сорочкою.



Королева Летиція і Філіп VI / Фото: Getty Images