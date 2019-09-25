Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior

У Парижі стартував довгоочікуваний Тиждень моди. Нову колекцію презентували представники популярного бренду Dior. Анонсований показ відвідали чимало голлівудських знаменитостей, які вразили всіх своїм ефектним виходом.

Королева Єлизавета ІІ завжди вчить своїх нащадків: монархи повинні виділятись у натовпі завдяки витонченому та яскравому образу. Однак це правило не діє у світі шоу-бізнесу, тому знаменитості часто надають перевагу чорному вбранню. Винятком не став і показ Dior, на яких голлівудські модниці прийшли в образах total black. Як можна стильно виглядати у чорному та привертати до себе увагу очевидців – продемонстрували Моніка Беллуччі, Дженніфер Лоуренс, Ніна Добрев, Летиція Каста та інші відомі красуні.

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Дженніфер Лоуренс

Акторка вирішила одягнути на світську подію спідницю з плісируванням і топ. Щоб вбрання не виглядало дуже відверто, Дженніфер Лоуренс доповнила образ трендовою шкіряною курткою. А от яскравим акцентом стали золоті прикраси та окуляри.



Дженніфер Лоуренс на показі Dior / Instagram / @dior

Моніка Беллуччі

Ефектний образ засвітила і знаменита Моніка Беллуччі. Перед камерами вона постала у легкій шифоновій сукні від Dior та стильних сонцезахисних окулярах.



Моніка Беллуччі / Getty Images

Ніна Добрев

А от зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев довела, що стежить за сучасники трендами. На показ вона прийшла у стильній шкіряній сукні з об'ємною спідницею. Струнку талію акторка підкреслила поясом із золотистою пряжкою, а її вигляд доповнили туфлі на невеликих підборах.

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Ніна Добрев / Instagram / @dior

Карлі Клосс

Модель Карлі Клосс зуміла привернути увагу всіх фотографів. Перед камерами вона постала у кофті та спідниці, які просвітлювались. Не менш епатажним було й взуття зірки: Карлі обрала чоботи із сіткою, які виглядали як панчохи.



Модель Карлі Клосс / Instagram / @dior

Летиція Каста

Супермодель Летиція Каста також відзначилась на показі Dior. На фешн-подію вона прийшла в мереживній коктейльній сукні, до якої підібрала синю маленьку сумку та взуття на підборах.



Летиція Каста / Getty Images

Щодо самого показу, то новинки Dior презентували на паризькому іподромі Longchamp. Спеціально для заходу туди привезли 164 видів дерев, які встановили у спеціальних горщиках. Після показу саджанці передадуть місцевій владі та висадять на вулицях Парижа.

Серед новинок бренду – солом'яні вироби, зокрема, аксесуари та вбрання, стильні шифонові сукні з квітковими принтами, піджаки oversize та ультракороткі шорти.