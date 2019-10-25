Як виглядати стильно у звичайній білій сорочці: ефектні приклади

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Біла сорочка у поєднанні з іншими речами
Біла сорочка у поєднанні з іншими речами / fashionjackson.com

Щороку легендарні дизайнери намагаються вразити своїх прихильників незвичними рішеннями та особливим кроєм речей. Однак навіть звичайна біла сорочка може допомогти модницям створити кардинально різні образи. Як це можна досягнути – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

"Якщо ви запитаєте мене, що я найбільше хотів би винайти в моді, я б сказав – білу сорочку. Для мене сорочка – основа всього. Все інше приходить потім", – говорив колись легендарний дизайнер Карл Лагерфельд. І він не помилявся. Це вбрання повинно бути у кожної людини, адже на будь-якій події саме сорочка у поєднанні з іншими речами буде виглядати гармонійно та доречно. 

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Цікаво, що це правило вже неодноразово використовували найпопулярніші модниці світу. Завдяки білій сорочці вони з легкістю створювали образи, в яких можна постати не тільки на світській вечірці чи прогулянці, але й на офіційних подіях. Як цього досягнути – дивіться на прикладах блогерів та зірок. 

Сорочка чудово поєднується зі штанами будь-яких фасонів. Чи це порвані джинси, чи класичні чорні штани – у такому образі модниці завжди виглядатимуть у тренді. А от яскраві аксесуари чи взуття допоможуть створити витончений образ або ж casual.

Як носити білу сорочку зі штанами
Як носити білу сорочку зі штанами / Fashion Lady

Стильно красуні виглядатимуть і в штанних костюмах з сорочкою. Водночас цей образ не буде як звичайний офісний, що неодноразово доводила дизайнерка Вікторія Бекхем. 

Вікторія Бекхем у сорочці та штанному костюмі
Вікторія Бекхем у сорочці та штанному костюмі / The Shirt Company

А от біла сорочка у поєднанні зі спідницями може створити бездоганний романтичний look. Універсальний елемент гардеробу стильно поєднається з вбранням різного фасону чи тканини. 

Біла сорочка у поєднанні зі спідницями
Біла сорочка у поєднанні зі спідницями / A Beautiful Life by Kenny

Скромний осінній образ модниці можуть створити завдяки светру будь-якого кольору та сорочки. В такому вбранні кожна дівчина почуватиметься комфортно. Окрім цього, вбрання можна поєднувати як зі спідницями, так і зі штанами. 

Стильний образ з білою сорочкою
Стильний образ з білою сорочкою / Pinterest

Стильний образ
Ефектний образ / Fashion Lady

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
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