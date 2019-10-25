Як виглядати стильно у звичайній білій сорочці: ефектні приклади

Щороку легендарні дизайнери намагаються вразити своїх прихильників незвичними рішеннями та особливим кроєм речей. Однак навіть звичайна біла сорочка може допомогти модницям створити кардинально різні образи. Як це можна досягнути – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

"Якщо ви запитаєте мене, що я найбільше хотів би винайти в моді, я б сказав – білу сорочку. Для мене сорочка – основа всього. Все інше приходить потім", – говорив колись легендарний дизайнер Карл Лагерфельд. І він не помилявся. Це вбрання повинно бути у кожної людини, адже на будь-якій події саме сорочка у поєднанні з іншими речами буде виглядати гармонійно та доречно.

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Цікаво, що це правило вже неодноразово використовували найпопулярніші модниці світу. Завдяки білій сорочці вони з легкістю створювали образи, в яких можна постати не тільки на світській вечірці чи прогулянці, але й на офіційних подіях. Як цього досягнути – дивіться на прикладах блогерів та зірок.

Сорочка чудово поєднується зі штанами будь-яких фасонів. Чи це порвані джинси, чи класичні чорні штани – у такому образі модниці завжди виглядатимуть у тренді. А от яскраві аксесуари чи взуття допоможуть створити витончений образ або ж casual.



Як носити білу сорочку зі штанами / Fashion Lady

Стильно красуні виглядатимуть і в штанних костюмах з сорочкою. Водночас цей образ не буде як звичайний офісний, що неодноразово доводила дизайнерка Вікторія Бекхем.



Вікторія Бекхем у сорочці та штанному костюмі / The Shirt Company

А от біла сорочка у поєднанні зі спідницями може створити бездоганний романтичний look. Універсальний елемент гардеробу стильно поєднається з вбранням різного фасону чи тканини.



Біла сорочка у поєднанні зі спідницями / A Beautiful Life by Kenny

Скромний осінній образ модниці можуть створити завдяки светру будь-якого кольору та сорочки. В такому вбранні кожна дівчина почуватиметься комфортно. Окрім цього, вбрання можна поєднувати як зі спідницями, так і зі штанами.



Стильний образ з білою сорочкою / Pinterest