Як виглядати струнко та привабливо: секрети правильного харчування Маші Єфросиніної

Ведуча Маша Єфросиніна, окрім кар'єри на телебаченні, є успішним блогером. Щодня зірка ділиться з прихильниками ефектними кадрами зі своїх буднів та не забуває давати поради щодо здорового харчування. Не оминула вона й однією з найпопулярніших тем у мережі – правил споживання солодкого для стрункої фігури.

На своїй сторінці в Instagram Маша Єфросиніна зізналась, що ніколи не могла дотримуватись поширених челенджів на кшталт #21деньбезсолодкого. Зірка з гумором додала, що при такій дієті її мозок погано працює, сил бракує, а сама вона перетворюється на неприємну жінку. Проте користь від безцукрового харчування є – визнає Маша Єфросиніна.

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Навіщо мені ці челенджі, запитаєте? Я бачила на дівчаток результат: сяюча шкіра, абсолютно нема целюліту, легкість і неймовірна енергійність! Але є одне але: майже кожна дівчина вже на 22-ий день закладала в себе шоколадний фондан,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Телеведуча вирішила розібратись із цим питанням та ретельно проаналізувати інформацію про безцукрову дієту. Зрештою, Маша Єфросиніна дійшла до висновку, що "організму вкрай необхідна глюкоза, бо вона живить мозок". Отримати її можна і у штучному цукрі – підсолоджувачах, замінниках цукру та продуктах рослинного походження. Відтак зірка радить всім відмовитись від тістечок, тортів та цукерок, замінивши їх на фрукти, які варто споживати у першій половині дня.

"Всі, хто стежить за мною давно, знають, що я проти дієт і тимчасових обмежень. Я за режим і здоровий спосіб життя! Тому давно відмовилася від солодкого у вигляді тістечок, тортів, цукру в чай і каву і т.д. (тільки горіхова тарта у Львові – мій гріх). В основному все солодке я отримую з фруктів, і виключно в першій половині дня. Сніданки у мене – це єдиний прийом, що не підлеглий роздільному харчуванню. У них є і білки, і вуглеводи разом. А ще натщесерце у мене обов'язково є склянка теплої води з медом!" – поділилась секретами харчування Маша Єфросиніна.