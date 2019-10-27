Як виглядати звабливо у чорному вбранні: приклад зірок "Американської історії жахів"

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Зірка "Американська історія жахів" Емма Робертс
Зірка "Американська історія жахів" Емма Робертс / www.gettyimages.com

Чорне вбрання не завжди дозволяє красуням виділятись у натовпі. Однак це аж ніяк не стосується зірок популярного серіалу "Американська історія жахів", які днями постали перед камерами в ефектних образах total black.

У Голлівуді відгриміла вечірка, влаштована на честь 100 епізоду "Американської історії жахів". Світський захід не оминули увагою знаменитості, які зіграли головні ролі у кінострічці, зокрема, Еммі Робертс, Анджела Бессет і Біллі Лурд. Голлівудські акторки прийшли у чорних вбраннях, які привернули увагу всіх фотографів. І хоч стилісти красунь вирішили не робити яскравих акцентів у їхньому вигляді, вони все ж виглядали дуже сексуально. 

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Емма Робертс

Знаменита акторка Емма Робертс обрала для публічного виходу атласний комбінезон, який оголив її стрункі ноги. На вбранні виднілось сріблясте серце, яке додавало образу ще більшої пікантності. Зірка завершила look босоніжками на підборах, ледь хвилястим волоссям та макіяжем з акцентом на очі. 

Емма Робертс у сексуальному комбінезоні
Емма Робертс у сексуальному комбінезоні / Getty Images

Анджела Бессет

Не менш спекотно виглядала і Анджела Бессет. Перед камерами вона красувалась у чорних шкіряних штанах та сорочці з сексуальним декольте. Акторка виглядала дуже звабливо і трендово, адже дизайнери переконують: кожна модниця має мати в гардеробі вбрання із екошкіри. 

Анджела Бессет у Голлівуді
Анджела Бессет у Голлівуді / Instagram / @im.angelabassett

Біллі Лурд

А от акторка Біллі Лурд вирішила епатувати на червоній доріжці. Перспективна зірка красувалась поряд з колегами у шкіряній мінісукні, яка підкреслила її стрункі ноги. Образ був більш епатажним завдяки лінзам, які Біллі Лурд вирішила одягнути спеціально для вечірки. У мережі вже встигли порівняти look акторки з Жінкою-кішкою. 

Біллі Лурд
Біллі Лурд / Getty Images

Що таке "Американська історія жахів"?Популярний серіал, створений Райаном Мерфі та Бредом Фолчеком. За їхнім задумом, кожен сезон має свій особливий сюжет та персонажів, які не повторюються. "Американська історія жахів" має як вигадані сюжети, так і запозичені з реальних подій. Перший сезон вийшов на телеекрани в жовтні 2011 року, а останній 9-ий – у вересні 2019 року. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд
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