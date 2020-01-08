Як виглядатиме "Аватар 2": у мережі з'явилися перші концеп-арти
Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон презентував ілюстрації продовження науково-фантастичного фільму "Аватар" під час технічної виставки CES 2020 в Лас-Вегасі. Прем'єра другої стрічки запланована на 17 грудня 2021 року.
На масштабній виставці електроніки в Лас-Вегасі один з провідних світових автовиробників Daimler представив новий надсучасний автомобіль, створений у співпраці зі сценаристом Джеймсом Кемероном. Німецька компанія стверджує, що розробники черпали натхнення з науково-фантастичного фільму "Аватар".
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Творці автомобіля стверджують, що це абсолютно нова взаємодія людини, машини та природи.
Творець культової картини обіцяє, що в "Аватарі 2" буде представлено більше транспортних засобів та техніки, які будуть супроводжувати безліч форм життя інопланетян з оригінального фільму 2009 року.
Мені подобаються транспортні засоби, космічні апарати, літаки, зброю, боєприпаси. Я цілковитий дивак, коли справа стосується цих речей,
– розповідав раніше Джеймс Кемерон.
Окрім того, Джеймс Кемерон показав, як виглядатимуть нові фільми-франшизи.Так, на офіційній сторінці проєкту в твіттері з'явилося кілька концепт-артів із сиквела фантастичної стрічки.
У сиквелах ви не просто повернетесь на планету Пандора, а досліджуватиме нові куточки світу,
– зазначили творці "Аватару".
Аватар 2 / Twitter / @officialavatar
Аватар 2 / Twitter / @officialavatar
На ілюстраціях зображені іншопланетні ландшафти і головні герої фільму, які осідлали великих тварин і полювали на рибу зі списом.
Аватар 2 / Twitter / @officialavatar
Аватар 2 / Twitter / @officialavatar