Як виглядатиме "Аватар 2": у мережі з'явилися перші концеп-арти

Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон презентував ілюстрації продовження науково-фантастичного фільму "Аватар" під час технічної виставки CES 2020 в Лас-Вегасі. Прем'єра другої стрічки запланована на 17 грудня 2021 року.

На масштабній виставці електроніки в Лас-Вегасі один з провідних світових автовиробників Daimler представив новий надсучасний автомобіль, створений у співпраці зі сценаристом Джеймсом Кемероном. Німецька компанія стверджує, що розробники черпали натхнення з науково-фантастичного фільму "Аватар".

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Творці автомобіля стверджують, що це абсолютно нова взаємодія людини, машини та природи.

Творець культової картини обіцяє, що в "Аватарі 2" буде представлено більше транспортних засобів та техніки, які будуть супроводжувати безліч форм життя інопланетян з оригінального фільму 2009 року.

Мені подобаються транспортні засоби, космічні апарати, літаки, зброю, боєприпаси. Я цілковитий дивак, коли справа стосується цих речей,

– розповідав раніше Джеймс Кемерон.

Окрім того, Джеймс Кемерон показав, як виглядатимуть нові фільми-франшизи.Так, на офіційній сторінці проєкту в твіттері з'явилося кілька концепт-артів із сиквела фантастичної стрічки.

У сиквелах ви не просто повернетесь на планету Пандора, а досліджуватиме нові куточки світу,

– зазначили творці "Аватару".



Аватар 2 / Twitter / @officialavatar



Аватар 2 / Twitter / @officialavatar

На ілюстраціях зображені іншопланетні ландшафти і головні герої фільму, які осідлали великих тварин і полювали на рибу зі списом.



Аватар 2 / Twitter / @officialavatar



Аватар 2 / Twitter / @officialavatar

Творці стрічки запланували вихід "Аватара 2" на 17 грудня 2021 року. Опісля з'являться ще три фільми в 2023, 2025 та 2027 роках.

Нагадаємо, що станом на грудень 2019 року Джеймс Кемерон завершив проміжні зйомки сиквелів.Так, на твітер-сторінці Avatar з'явилося фото, на якому можна помітити резервуар з водою і сцену з масивного флагманського корабля "Морського дракона".