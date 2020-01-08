24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Як виглядатиме "Аватар 2": у мережі з'явилися перші концеп-арти

51 Читать новость на русском
Аватар 2 / Twitter / @officialavatar

Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон презентував ілюстрації продовження науково-фантастичного фільму "Аватар" під час технічної виставки CES 2020 в Лас-Вегасі. Прем'єра другої стрічки запланована на 17 грудня 2021 року.

На масштабній виставці електроніки в Лас-Вегасі один з провідних світових автовиробників Daimler представив новий надсучасний автомобіль, створений у співпраці зі сценаристом Джеймсом Кемероном. Німецька компанія стверджує, що розробники черпали натхнення з науково-фантастичного фільму "Аватар". 

Читайте також: Творець "Аватару" розповів, чому затримав випуск сиквелів аж на 10 років

Творці автомобіля стверджують, що це абсолютно нова взаємодія людини, машини та природи. 

Творець культової картини обіцяє, що в "Аватарі 2" буде представлено більше транспортних засобів та техніки, які будуть супроводжувати безліч форм життя інопланетян з оригінального фільму 2009 року.

Мені подобаються транспортні засоби, космічні апарати, літаки, зброю, боєприпаси. Я цілковитий дивак, коли справа стосується цих речей,
– розповідав раніше Джеймс Кемерон.

Окрім того, Джеймс Кемерон показав, як виглядатимуть нові фільми-франшизи.Так, на офіційній сторінці проєкту в твіттері з'явилося кілька концепт-артів із сиквела фантастичної стрічки. 

У сиквелах ви не просто повернетесь на планету Пандора, а досліджуватиме нові куточки світу,
– зазначили творці "Аватару". 

аватар
Аватар 2 / Twitter / @officialavatar

аватар
Аватар 2 / Twitter / @officialavatar

На ілюстраціях зображені іншопланетні ландшафти і головні герої фільму, які осідлали великих тварин і полювали на рибу зі списом.

аватар
Аватар 2 / Twitter / @officialavatar


Аватар 2 / Twitter / @officialavatar

Творці стрічки запланували вихід "Аватара 2" на 17 грудня 2021 року. Опісля з'являться ще три фільми в 2023, 2025 та 2027 роках.
 
Нагадаємо, що станом на грудень 2019 року Джеймс Кемерон завершив проміжні зйомки сиквелів.Так, на твітер-сторінці Avatar з'явилося фото, на якому можна помітити резервуар з водою і сцену з масивного флагманського корабля "Морського дракона".
 
 
6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
сьогодні
62583
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:00 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
Марта Вересюк 12431
сьогодні 11:14 Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
Надія Біленко 1072
7 січня 19:31 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 3600
7 січня 16:00 10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей
Марта Вересюк 4172
7 січня 14:20 Найкращі різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 7527
Новини
Більше новин
Залиште відгук