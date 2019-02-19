Як виглядатиме головна сцена церемонії Оскар-2019: з'явилось ефектне фото

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Оскар-2019: як виглядатиме сцена кінопремії
Оскар-2019: як виглядатиме сцена кінопремії / www.vulture.com

Все менше часу залишається до головної кіноподії року – вручення премії Оскар-2019. і поки всі прихильники шоу та зірки затамували подих перед урочистим дійством, організатори показали, як виглядатиме сцена.

Голлівудські актори отримають престижні нагороди Оскар-2019 24 лютого. Розкішна церемонія, за традицією, відгримить у Dolby Theatre, що у Лос-Анджелесі. Саме туди з'їдуться всі найвідоміші актори, які продемонструють на червоній доріжці свої приголомшливі вбрання та поборються за знакові статуетки. 

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Та поки зірки активно готуються до світського заходу, організатори вирішили відкрити таємницю – якою буде головна сцена грандіозного шоу. На Twitter-сторінці дизайнера-сценографа Девіда Корінса з'явилось ексклюзивне фото, яке приголомшило мережу. Сцену премії Оскар-2019 прикрасили безліччю хвилеподібними золотими і синіми шарами, які важать близька 725 кілограмів. Окрім цього, на ній виднітимуться близько 40 тисяч справжніх троянд.

Я думаю, всі погоджуються з тим, що сьогодні світ наповнений занадто прямими лініями і жорстким мисленням. Для Оскара цього року я розробив світ, заснований на ідеях інклюзивності та спільності,
– розповів Девід Корніс.

Організатори назвали розкішне оздоблення сцени "Хмарою кристалів". За їхніми словами, це далеко не всі сюрпризи, які вони приготували до грандіозного шоу Оскар-2019. 

Зазначимо, що 91 церемонія вручення кінопремії буде транслюватись у щонайменше 225 країнах світу. Однак вперше за 30 років Оскар пройде без ведучого, що вже насторожило багатьох прихильників. Актор Кевін Харт змушений був відмовитись від запропонованої роботи через колишні гомофобні дописи у соцмережах. Попри це Кіноакадемія вже оголосила список зірок, які вручатимуть своїм колегам престижні нагороди. 

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Теги: LifeStyle Кіно Оскар-2019 Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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