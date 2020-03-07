Як виглядатиме легендарний автомобіль Бетмена у новій кінострічці: фото

У Голлівуді готують продовження знаменитої серії фільмів про Бетмена. Та поки бойовик продовжують знімати, режисер Метт Рівз похизувався знімками так званого "бетмобіля".

Відповідні кадри з'явились на твіттер-сторінці представника Голлівуду та одразу ж викликали ажіотаж серед прихильників DC Comics. На фото Метт Рівз показав розкішне та удосконалене авто, яке допоможе новому Бетмену рятувати місто від лиходіїв. Сам режисер не приховував, що легендарна машина виправдала всі його очікування та навіть нагадала про кінострічку з Адамом Вестом, спеціально для якої дизайнер Джордж Боррис спроєктував бетмобіль.

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"Це правдоподібний бетмобіль, який міг би сконструювати не мільярдер", – зазначив Метт Рівз.

Ймовірно, знімки, які режисер поширив у мережі, стануть рекламними кадрами нового фільму. Окрім легендарної машини, кіномани можуть побачити і Роберта Паттінсона в образі Бетмена.



Нова частина Бетмена: кадри зі знімального майданчика / Twitter / @mattreevesLA



Бетмен повертається: машина супергероя / Twitter / @mattreevesLA



Бетмобіль у новому фільмі про Бетмена / Twitter / @mattreevesLA

Сюжет фільму буде побудований довкола історії про головного героя – Брюса Вейна. Автори кінопроєкту покажуть глядачам, як Бетмен бореться зі злочинністю в рідному місті Готем та долає сумніви, чи варто йому бути супергероєм. Деталі фільму поки тримають у секреті, а нові кадри зі знімального майданчика стрімко підкорюють мережу.

Цікаво, що головну роль віддали зірці "Сутінок" Роберту Паттінсону, який раніше не приміряв роль Бетмена. Наскільки переконливо він зіграє у фільмі – глядачі побачать 21 червня 2021 року. Саме на цей день запланована прем'єра кінострічки.