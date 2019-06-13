Як виглядає 400-річна картина після чистки: вражаючі фото "до" і "після"

Аби картини якнайдовше могли зберегти свій первісний вигляд, на них наносять захисний шар лаку. Та все ж з часом бруд, пил та навіть жир проникають у розчин та спотворюють кольори полотна. Коли фахівці знімають цю фарбу під час реставрації творів мистецтва, то різниця між "до" і "після" просто вражає.

Один з прикладів філігранної роботи із відновлення початкової палітри кольорів на полотні – картина "Жінка в червоному", написана у 1618 році. Відомостей про автора не зберіглось. Хіба мистецтвознавці знають, що зображеній жінці було 36 років під час написання портрету. Сама картина довгий час перебувала у приватній колекції у Лондоні.

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Картина "Жінка в червоному" до реставрації

На початку ХІХ століття картину покрили захисною фарбою. За 200 з ґаком років вона так пожовтіла, що експерт з мистецьких творів Філіп Молд вирішив привести її до ладу.



Реставрація картини 1618 року "Жінка в червоному"

Приготувавши спеціальний розчин з гелю та безпосередньо розчинника, який не шкодить нижньому шару фарби, Молд за секунди зняв пожовтіле покриття, відкривши яскраві кольори, що весь час під ним ховались.



Реставрація картини 1618 року "Жінка в червоному"



Реставрація картини 1618 року "Жінка в червоному"

Зняття захисного лаку з картини "Жінка в червоному": фото





Кольори картини успішно були відновлені

Всі фото – Bored Panda