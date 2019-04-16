Як виглядає еротична фотосесія на рентгентівських знімках: кумедні кадри

Календар зі "спокусливими" рентгенівськими знімками від дизайнерської фірми Butter з Дюссельдорфа створювали у рамках нішевого маркетингу. Проте славу світлини здобули не тільки у цільової аудиторії.

За допомогою провокативної фотосесії оголених жінок у стилі пін-ап, але у незвичайній "рентгентівській оболонці", японська компанія Eizo з виробництва техніки хотіла прорекламувати свої медичні монітори. Та календар так швидко набув популярності у мережі, що, здається, всі і забули, з якою саме метою його випускали, пише Cameralabs.

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Рентгентівський календар від Butter

Користувачі у соцмережах активно обговорювали кумедно-спокусливі фотографії: "Зідки вони взялися?", "Хто їх зробив?", "Це порно?", "Сірі виступи – це соски або ребра?".



Рентгентівський календар від Butter

Також серед запитань було, чи справді модель піддали ренгентівському випровінюванню, аби тільки зробити такі кадри. У агентстві заспокоїли, що дівчина була віртуальною, і під час "зйомок" нічиєму здоров'ю шкоди не завдали. На підтвердження навіть показали макети, як створювати зображення моделі.



Модель на знімках була несправжньою

"Наш намір полягав у тому, щоб стимулювати більший інтерес до дуже головоломної, технічно складної області – до моніторів Eizo для діагностичних цілей і перегляду рентгенівських зображень. Як ви можете собі уявити, цільової сегмент для такого роду фахівців, зацікавлених в дорогих моніторах, дуже вузький. Та календар домігся більшого, ніж ми сподівалися досягти цієї рекламною ініціативою. Він вийшов далеко за рамки спільнот, які ми прагнули охопити", – поділились успіхами в агентстві Butter.

Маркетинговий календар для Eizo: дивіться фото