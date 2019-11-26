Як виглядає головна сукня Міс України-Всесвіт Анастасії Субботи: ефектні фото

Переможниця конкурсу краси Міс Україна-Всесвіт 2019 готується до головного етапу шоу – дефіле у США. Перед від'їздом Анастасія Суббота відкрила секрети своєї участі у проєкті, показавши у мережі головну сукню.

Невдовзі 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя підкорюватиме світ та експертне журі Міс Всесвіту не одним вбрання від українських дизайнерів. Красуня вже готова їхати до США, де 8 грудня представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси. Та поки до від'їзду залишився всього день, Анастасія залюбки показала головну сукню, яку везе за кордон.

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Вбрання, за словами красуні, виготовили спеціально для особливого дефіле, під час якого красуні демонструватимуть традиції своєї держави. Зелену сукню пошили із різних шматків тканини, показавши красу України з висоти пташиного польоту. Виріб декорований нашивками з пір'я, паєтками і мереживом з ефектом 3D, які неодмінно вразять суддів конкурсу. Особливим є й головний убір, який нагадує образ мавки.

Прикраса для голови виготовлена з живих гілок, колосків, квіток мальви, стебел кукурудзи, а всередині – вмонтована підсвітка,

– поділилась Анастасія Суббота.



Міс Україна-Всесвіт Анастасія Суббота / Instagram / @awwsaturday

Цікаво, що образ красуні приховує і символічне значення. Виріб із назвою "Зелена Україна" нагадає світу, наскільки важливим є захист природи та турбота про екологію.

"Ідея – показати Україну такою, якою її бачить птах з висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. У костюма також є своя "зелена ідеологія", яка закликає всіх українців пам'ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною", – пояснила Анастасія Суббота.



Анастасія Суббота показала головну сукню для шоу / Instagram / @awwsaturday

Авторами сукні є дизайнери зі студії SVITLO, які вже четвертий рік поспіль допомагають переможницям Міс Україна Всесвіт вражати експертів та глядачів престижного конкурсу краси. Вбрання Анастасії Субботи важить 28 кілограмів, а над його створенням працювали 10 людей упродовж майже 3 місяців.

Цікаво, що Анастасія Суббота могла взагалі не поїхати на конкурс Міс Всесвіт 2019. Дівчина мала чималі перешкоди в отриманні візи та за кілька тижнів до виїзду оголосила, що посольство не дало дозвіл на її поїздку. За словами представників Міс Україна-Всесвіт, всі документи та інформація про перемогу на першому етапі шоу були непереконливими для дипломатів. Після чималого резонансу в ЗМІ Анастасії Субботі таки видали американську візу. За кордон вона вирушить вже у середу, 27 листопада. Фінал конкурсу Міс Всесвіт пройде 8 грудня.