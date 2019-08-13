Як виглядає іграшковий будинок дітей Кортні Кардашян з розмірами справжнього: фото хатинки

Діти знаменитих сестер Кардашян-Дженнер з раннього дитинства звикли отримувати дорогі подарунки і найкращі іграшки. Багаті батьки можуть їм це забезпечити. Так, одним із таких презентів є іграшковий будинок, розміри якого відповідають справжньому. Екс-чоловк Кортні Кардашян, Скотт Дісік, розповів, як він будував його для їхніх дітей і звідки народилася ця ідея.

Зазвичай при словосполученні "іграшковий будинок" в уяві з'являються малюнки міні-будівлі з ляльками та крихітними меблями. Але Скотт Дісік, колишній чоловік Кортні Кардашян, уявив його трохи по-іншому. Чоловік спроектував для їхніх дітей справжній маєток, у якому вони можуть проводити час.

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Днями у своїй передачі Flip it Like Disick він розповів, що його спонукало зробити такий подарунок 9-річному Мейсону, 7-річній Пенелопі та 4-річному Рейгану.

Я надихався будівлями в Мексиці, які роблять з різних видів деревини, і захотів зробити щось подібне на задньому дворі – як будинок на дереві з нашого дитинства, але більш розкішний,

– заявив Скотт Дісік.

Після цього він додав, що будиночок обладнаний "доброю технічною начинкою", а також паркетною підлогою.

Усередині будиночка є нижній рівень, вільний простір для ігор, і верхній – щось на зразок горища з ліжком,

– поділився турботливий батько деталями подарунка.

Що цікаво, Кортні Кардашян, яка вже близько 4 років не живе зі Скоттом, розкритикувала вентилятор з обертовими лопатями, аргументувавши це тим, що дитина може пошкодити собі пальці, а також скляні прозорі двері, які можна випадково розбити. Однак їм вдалося досягти компромісу і вирішити розбіжності досить швидко.

Фото: Скріншоти з відео

Дивитися ролик зі Скоттом Дісіком, у якому він розповідає про будиночок для дітей: відео