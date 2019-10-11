Як виглядає ніжність: показує Іванка Трамп у ванільній сукні

37-річна донька президента США відмінно виконує обов'язки його радника. Так, напередодні Іванка Трамп відвідала Канзас-Сіті з робочим візитом. Її образ для ділової подорожі, як завжди, ідеальний.

Попри те, що Іванка Трамп займає високу посаду в американському уряді, вона вміє привернути увагу ще й своїми стильними образами. І кожним виходом доводить, що жінки у політиці не завжди матимуть консервативний вигляд.

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Напередодні, 10 жовтня, стильна донька президента США прибула до Канзас-Сіті. У рамках візиту в Іванки Трамп було заплановано відвідати садок, у якому вона поспілкувалася з місцевими дітками.

Для візиту в освітній заклад 37-річна радниця президента США обрала ніжку сукню молочного відтінку. Оскільки стильна білявка стежить за трендами, її сукня-халат з акуратним декольте відрізнялася ще й асиметричними рукавами з цікавою деталлю. Незважаючи на коротку стрижку, Іванці Трамп вдалося зібрати волосся у хвіст, продемонструвавши стильні сережки з перлинами.



Іванка Трамп у Канзас-Сіті / Instagram / @alwaysivanka