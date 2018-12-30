Як виглядає нова квартира Кім Кардашян в Маямі за 14 мільйонів доларів: фото

Різдво – це час для дива і подарунків. Саме це трапилось із 38-річною Кім Кардашян. Зірка отримала неймовірно розкішний презент під ялинку від свого чоловіка. Подарунок для неї – це квартира за 14 мільйонів доларів в найдорожчому районі Маямі.

Відколи Кім Кардашян і Каньє Вест офіційно одружились, чоловік не припиняє дивувати свою дружину і засипати дорогими подарунками. Однак цього разу 41-річний репер перевершив самого себе. На Різдво Кім Кардашян отримала від нього квартиру у 18-ти поверховому будинку. Загальна площа презенту складає 436 квадратних метрів.

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Розкішний будинок розташований на одному з узбережь в Маямі. Як повідомляють іноземні ЗМІ, нерухомість під назвою "Billionaire Beach Bunker" є одним із найдорожчих будинків Miami Beach. На території кожного помешкання є спа-центр, зал для фітнесу, пляжний клуб, басейн і багато інших розваг. Квартира, яку Кім Кардашян отримала в подарунок, налічує чотири спальні, п'ять ванних і терасу з неймовірним видом.

До слова, Каньє Весту вдалося зекономити 1,5 мільйона доларів. Перша ціна, яка була оголошена за пентхаус, сягала 15,5 мільйона доларів. Проект розкішного будинку створив Норман Фостер, однак ідея належить американсько-українському олігарху Леонарду Блаватніку (Леонід Блаватник, – 24 канал).



Будинок, в якому Каньє Вест купив квартиру Кім Кардашян / Instagram / @faena



Вид з квартири Кім Кардашян / Instagram / @faena



Квартира Кім Кардашян зсередини / The Daily Mail



Квартира в Маямі, яку купив Каньє Вест, зсередини / The Daily Mail



Спальня в квартирі Кім Кардашян / The Daily Mail



Друга спальня в квартирі, яку Каньє Вест подарував Кім Кардашян / The Daily Mail



Квартира Кім Кардашян в Маямі зсередини / The Daily Mail



Вид з вікна квартири Кім Кардашян і Каньє Веста / The Daily Mail



Пентхаус Кім Кардашян / The Daily Mail



Прибудинкова територія / The Daily Mail