Як виглядає Підводний музей у Мексиці: захопливі фото

Підводний музей у Канкуні (Мексика) – один з тих музеїв, куди в бахілах не зайдеш. Тут потрібно справжнє екіпірування – водолазний костюм та акваланг.

Відкрили унікальний музей у 2009 році. Його створенням зайнявся скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор. Можна було б подумати, що мету перед собою поставив епатувати відвідувачів. Але ні. Ціль більш благородна – захистити довкілля.

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Справа у тому, що Карибський регіон щорічно відвідують мільйони туристів. Вони встигають не тільки на бірюзові води подивитись, але й завдати непоправної шкоди підводному світу. Наприклад, через "вторгнення" людей гинуть цілі колонії коралів.



Підводний музей у Мексиці // Smithsonian

Тож Тейлор схитрував: створивши незвичайний музей, він потягнув потік туристів в інший бік. Це справді спрацювало – відвідувачів біля природних рифів в Національному парку на Західному узбережжі поменшало. А коралові рифи отримали більше місця для формування.



Підводний музей у Мексиці // Smithsonian



Підводний музей у Мексиці // Smithsonian

Наразі музей налічує близько 400 скульптур, які на 10-метровій глибині зображають еволюцію людини з часів племені майя до наших днів. Всі вони виконані з екологічних матеріалів, тож не шкодять довкіллю. Та незвичайний культурний об’єкт здивує вас не тільки підводною експозицією, але й морськими мешканцями, які її облюбували.



Підводний музей у Мексиці



Підводний музей у Мексиці // Smithsonian



Підводний музей у Мексиці // Smithsonian



Підводний музей у Мексиці // Smithsonian



Підводний музей у Мексиці // Smithsonian

Більше про незвичайні споруди читайте у матеріалі 24 каналу "Здивуйте мене божевіллям, або найнезвичніші архітектурні рішення митців"