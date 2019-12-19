Як виглядає різдвяна листівка принца Вільяма і Кейт Міддлтон: перші фото

Виявилось, що герцоги Кембриджські стали представниками британської монархії, які першими показали свою різдвяну листівку. Однак самі принц Вільям та Кейт Міддлтон до цього не причетні: підопічні зробили це за них.

Як відомо, напередодні католицького Різдва королівська родина надсилає політикам, друзям та благодійним організаціям святкові листівки зі своїм зображенням. Окрім цього, особливі знімки потрапляють у продаж, всі вторговані кошти від яких передають на допомогу іншим. А от прихильникам монархії доводиться чекати, коли ж герцоги опублікують офіційні знімки. Та у 2019 році різдвяна листівка Вільяма і Кейт з'явилась у мережі передчасно.

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Комодор авіації Дон МакКаферті отримала у подарунок від герцогів святкову картку та поширила її на особистій твіттер-сторінці. На фото видно, як принц Вільям, Кейт Міддлтон та троє їхніх дітей – Джордж, Шарлотта і маленький Луї – щасливо усміхаються на фоні природи. Всередині герцогиня Кембриджська підписала листівку, побажавши військовій веселих свят.

Різдвяна листівка від нашої покровительки, герцогині Кембриджської. Хочу поділитися цим кадром з усіма членами Air Cadets. Адресуємо найкращі побажання герцогині і її сім'ї в Різдво і сподіваємося побачити її знову в 2020 році,

– прокоментувала Дон МакКаферті.

Згодом військова видалила допис, однак у мережі стрімко поширили святкове фото герцогів Кембриджських.



Різдвяна листівка принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Twitter / @secretofellie



Листівка від герцогів Кембриджських / Twitter / @secretofellie

Герцогиня Кембриджська стала королівським патроном Air Cadets у грудні 2016 року. До цього упродовж 63 років організацією опікувався чоловік Її Величності принц Філіп.

Цікаво, що подібне фото Вільям і Кейт обирали і в 2018 році. Тоді пара вирішила вітати всіх з Різдвом спільним сімейним знімком, зробленим під час відпочинку у парку. Інші члени королівської родини поки не презентували свої листівки, відтак громадськість залишається в очікуванні інших святкових фото.



Листівка 2018 року / Twitter / @KensingtonRoyal