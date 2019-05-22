Як виглядає сестра пишнотілої моделі Ешлі Грем: рідкісні фото
Найпопулярніша у світі модель plus-size Ешлі Грем знялася для рекламної кампанії купальників Swimsuits For All разом зі своєю молодшою сестрою Ебігейл.
Для шанувальників моделі спільна фотосесія в рекламі купальників з молодшою пишнотілою сестрою стала справжнім сюрпризом.
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На своїй сторінці в Instagram Ешлі опублікувала короткий ролик, який складається з архівних та нових світлин. У підписі супермодель зворушливо звернулася до Ебігейл.
Я дуже схвильована тим, що моя приголомшлива сестра зніметься зі мною в моїй новій кампанії. Еббі, ми все переживаємо разом: від пізніх нічних телефонних дзвінків і гарячих відпусток до сліз і сміху, шлюбу, дітей та всього, що принесло нам життя. Краще у всьому цьому – це бути поруч з тобою! Я так пишаюся тим, що я є твоєю старшою сестрою,
– написала Ешлі Грем.
Цікаво, що прокоментувала ролик і мама моделі. "Стільки спогадів моїх дівчаток є у цих відео", – наголосиила Лінда Грем.
Ешлі Грем з сестрою Ебігейл / Instagram / @abigailgrahamralston
Ешлі Грем з сестрою Ебігейл / Swimsuits For All
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