Як виглядає весільна обручка Нікі Мінаж, вартістю мільйон доларів: фото та відео

1062 Читать новость на русском
Нікі Мінаж зі своїм новоспеченим чоловіком Кеннетом Петті
Нікі Мінаж зі своїм новоспеченим чоловіком Кеннетом Петті / Instagram / @nickiminaj

Знаменита американська реперка Нікі Мінаж підкорила мережу фотографіями зі своїм новоспеченим чоловіком Кеннетом Петті. Артистка похизувалась своєю весільною обручкою, вартість якої оцінюють у мільйон доларів.

Минуло всього 10 днів від таємного весілля Нікі Мінаж та її скандального бойфренда Кеннета Петті, а мережа досі обговорює цю подію. Щоб підігріти більшу цікавість ЗМІ та прихильників, подружжя опублікувало серію знімків та відео з першого спільного Геловіну. На свято Нікі Мінаж та її чоловік обрали костюми з фільму жахів – ляльок Чакі і його нареченої Тіффані. Реперка показала себе у білій сукні, чим викликала захват у підписників свого інстаграм-блогу. 

Читайте також: Реперка Нікі Мінаж вийшла заміж за скандального бойфренда-ґвалтівника

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Окрім цього, Нікі Мінаж вперше показала свою весільну обручку. На фото в стилі Геловіну Кеннет Петті підніс коханій дорогоцінність на макеті відрізаного пальця. Згодом пара зблизька показала свої обручки, приголомшивши мережу. Прикраса чоловіка повністю всіяна дорогоцінними каменями, а на пальці Нікі Мінаж відтепер можна побачити 17-каратний діамант. 

Автором прикрас виступив відомий ювелірний бренд Rafaello And Co. За словами інсайдерів західних ЗМІ, Нікі Мінаж сама придбала весільні обручки, заплативши понад мільйон доларів. Водночас сам Кеннет Петті спростовує цю інформацію, запевняючи, що сам оплатив чималу покупку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Що відомо про весілля Нікі Мінаж?Реперка Нікі Мінаж закрутила один з найскандальніших романів, який обговорюють у всіх світових ЗМІ. Все тому, що обранцем співачки є Кеннет Петті – колишній в'язень, який відбував покарання за спробу зґвалтування та вбивство. Після того, як журналісти оприлюднили деталі приватного життя бойфренда Нікі Мінаж, прихильники засипали її проханнями покинути скандального чоловіка. Однак реперка різко відповіла всім хейтерам, заступившись за коханого. 

22 жовтня у мережі Нікі Мінаж зізналась, що зіграла таємне весілля з Кеннетом Петті. Реперка вирішила не розголошувати деталей церемонії та поки не публікує знімків з особливого дня. 

blog_ava
Розумний годинник Huawei Watch GT 2 надійшов у продаж в Україні: ціна
сьогодні
4863
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 27
Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
сьогодні 11:10 Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
Юлія Девда 792
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
сьогодні 09:53 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
23
Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
31 жовтня 22:06 Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
Олена Левчук 6214
10 атмосферних мультфільмів, які варто подивитися на Геловін: яскрава підбірка
31 жовтня 20:05 10 атмосферних мультфільмів, які варто подивитися на Геловін: яскрава підбірка
Марта Вересюк 4584
Новини
Більше новин
Залиште відгук