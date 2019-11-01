Як виглядає весільна обручка Нікі Мінаж, вартістю мільйон доларів: фото та відео

Знаменита американська реперка Нікі Мінаж підкорила мережу фотографіями зі своїм новоспеченим чоловіком Кеннетом Петті. Артистка похизувалась своєю весільною обручкою, вартість якої оцінюють у мільйон доларів.

Минуло всього 10 днів від таємного весілля Нікі Мінаж та її скандального бойфренда Кеннета Петті, а мережа досі обговорює цю подію. Щоб підігріти більшу цікавість ЗМІ та прихильників, подружжя опублікувало серію знімків та відео з першого спільного Геловіну. На свято Нікі Мінаж та її чоловік обрали костюми з фільму жахів – ляльок Чакі і його нареченої Тіффані. Реперка показала себе у білій сукні, чим викликала захват у підписників свого інстаграм-блогу.

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Окрім цього, Нікі Мінаж вперше показала свою весільну обручку. На фото в стилі Геловіну Кеннет Петті підніс коханій дорогоцінність на макеті відрізаного пальця. Згодом пара зблизька показала свої обручки, приголомшивши мережу. Прикраса чоловіка повністю всіяна дорогоцінними каменями, а на пальці Нікі Мінаж відтепер можна побачити 17-каратний діамант.

Автором прикрас виступив відомий ювелірний бренд Rafaello And Co. За словами інсайдерів західних ЗМІ, Нікі Мінаж сама придбала весільні обручки, заплативши понад мільйон доларів. Водночас сам Кеннет Петті спростовує цю інформацію, запевняючи, що сам оплатив чималу покупку.

Що відомо про весілля Нікі Мінаж?Реперка Нікі Мінаж закрутила один з найскандальніших романів, який обговорюють у всіх світових ЗМІ. Все тому, що обранцем співачки є Кеннет Петті – колишній в'язень, який відбував покарання за спробу зґвалтування та вбивство. Після того, як журналісти оприлюднили деталі приватного життя бойфренда Нікі Мінаж, прихильники засипали її проханнями покинути скандального чоловіка. Однак реперка різко відповіла всім хейтерам, заступившись за коханого.



22 жовтня у мережі Нікі Мінаж зізналась, що зіграла таємне весілля з Кеннетом Петті. Реперка вирішила не розголошувати деталей церемонії та поки не публікує знімків з особливого дня.