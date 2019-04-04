Як виглядають ілюстрації, створені під наркотиками: незвичайна підбірка

Американський дизайнер і художник Брайан Поллетт 20 днів приймав різні наркотики заради мистецького експерименту. Так він вирішив показати, як психотропні речовини впливають на творчість.

Кожного дня він вживав якийсь новий наркотик і під його дією створював нову ілюстрацію. З результатів видно, що схема малюнку, його основа була однакова. Проте в залежності від психотропу змінювалось його оздоблення, художні елементи, пише Bored Panda.

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"Я хотів створити наочний посібник про те, як наркотики впливають на мистецтво. Уявіть собі, що немає ні минулого, ні майбутнього. Ви можете просто зосередитися на своєму існуванні в сьогоденні. Ідея про завтрашній день сміховинна. Я можу створювати твори мистецтва, не піклуючись про судження і не аналізуючи процес", – пояснив художник.

24 канал не підтримує і не пропагує вживання наркотиків! Це гидота – ваш талант може обійтися без них! Згідно з Кримінальним кодексом України покарання за вживання наркотиків не передбачене. Проте за статтею 309 ККУ особа несе відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання, пересилання або перевезення наркотиків. Залежно від складу злочину, це загрожує від трьох років умовного позбавлення волі до восьми років за гратами. За іншими статтями Кримінального Кодексу також передбачені штрафи, виправні роботи та конфіскація майна.

День 1 – Бутилон

День 2 – Гамма-гідроксибутират (GHB)

День 3 – Кодеїн

День 4 – Тетрагідроканнабінол (ТГК / THC)

День 5 – Алкоголь

День 6 – Оксид азоту

День 7 – Кокаїн

День 8 – Псилоцибін

День 9 – 4-HO-MIPT

День 10 – Попперс

День 11 – Диметилтриптамін (DMT)

День 12 – Ефір

День 13 – 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

День 14 – Метоксетамін (MXE)

День 15 – МДМА (екстазі)

День 16 – Амфетамін

День 17 – Мескалін

День 18 – Кетамін

День 19 – LSD

День 20 – Любов