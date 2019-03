Як виглядають перші постери фільму "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно

Довгоочікувана кінострічка культового режисера Тарантіно побачить світ вже у 2019 році. А поки всі очікують перший трейлер, творці фільму продемонстрували перші постери з Бредом Піттом, Леонардо Ді Капріо та Марго Роббі в головних ролях та назвали дату прем’єри.

Нові постери з'явилися на офіційній сторінці фільму в Instagram 18 березня. На них брутальний Ді Капріо разом з Піттом в стильних образах, притаманних США 1970-х років, стоять поруч на фоні раритетного автомобіля та Голлівудських пагорбів. На іншому постері позує Марго Роббі, яка також виконала одну з головних ролей у фільмі. Світова прем'єра фільму, згідно з постером, призначена на липень 2019-го року. В Україні її варто очікувати в серпні.

Офіційний постер фільму "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @onceinhollywood



Офіційний постер фільму "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @onceinhollywood

Сюжет фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon A Time In Hollywood) розповідає про Рікі Далтоне, який разом з напарником Кліффом Бутом у 1969 році намагається пробитись у великий світ кінематографу. Вся історія відбувається на тлі вбивства акторки Шерон Тейт, яку позбавила життя секта маніяка Чарльза Менсона в Лос-Анджелесі. За словами режисера Тарантіно, вбивство актриси не буде ключовою лінією в стрічці. Окрім Бреда Пітта та Леонардо Ді Капріо, в картині також зіграють Марго Роббі, Тімоті Оліфант та Аль Пачіно. Що цікаво, в листі заявлених акторів у фільмі можна побачити Люка Перрі, який нещодавно помер від ускладнень інсульту.



Кадри з фільму "Одного разу в Голлівуді" / Instagram / @vanityfair

В одному зі своїх інтерв'ю Квентін Тарантіно зізнався, що працював над сценарієм понад п'ять років. Також чоловік додав, що йому близька ця тема, тому що більшу половину життя він прожив саме у Лос-Анджелесі і в 1969 році також жив. Нехай, тоді йому було всього сім років. Тому стрічка "Одного разу в Голлівуді" є фільмом про Голлівуд його дитинства. Тарантіно сказав, що його метою є пристрасно розповісти про те місто, яких більше немає.

Перші фото зі зйомок фільму з'явилися в мережі в липні 2018 року. А в червні 2018 року з'явилися фотопорівняння змін іміджу, які голлівудські актори були змушені зробити для фільму "Одного разу в Голлівуді".