Як виглядають порностудії після зйомок: фотопроект від прибиральниці майданчиків

Британська студентка Джо Бротон, аби оплатити навчання у Королівському коледжі мистецтв, влаштувалась прибиральницею порностудії. Після того, як актори йшли з роботи, майданчики лишались порожніми, але все ще зберігали атмосферу зйомок. Надихнувшись побаченим, дівчина вирішила зробити фотопроект.

На її світлинах немає працівників і працівниць секс-індустрії. Головний герой її кадрів – це декорації порностудій, пише Granta.

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Фото з проекту Джо Бротон

У роботах Бротон немає нічого забороненого або сороміцького. Їхня авторка наголошує, що це документальний проект, який зображує радше місце злочину, аніж втіхи.

Іноді я боролась з тим, щоб перебувати у цьому просторі, опиралась об'єктивації жінок. Я намагалась позбутися відчуття, що робота на порностудії – це мій секрет, через який мені соромно. Бо без цієї роботи, можливо, я не змогла б реалізувати свої амбіції як фотографки. Я не можу сказати, що захоплююсь порноіндустрією, але зараз я розумію, що кожна монета має дві сторони – світлу і темну,

– зазначила Бротон.

Вона розповідає, що такі майданчики стали для неї єдиним домом, який вона знала у розумінні безпечного місця, теплого і такого, де тебе приймають, що б ти не робив.



Фото з проекту Джо Бротон

Справа у тому, що дівчина втекла з дому у 17 років. За її словами, батько зневажав її потяг до мистецтва і вважав, що жінка має отримати "нормальну" освіту та вийти заміж. Аби займатися улюбленою справою, Бротон доводилось замикатись по кілька годин у шафі і малювати там, щоб батько не помітив, чим вона займається, і не розсердився.



Фото з проекту Джо Бротон



Фото з проекту Джо Бротон



Фото з проекту Джо Бротон



Фото з проекту Джо Бротон



Фото з проекту Джо Бротон



Фото з проекту Джо Бротон



Фото з проекту Джо Бротон



Фото з проекту Джо Бротон



Фото з проекту Джо Бротон