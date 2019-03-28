Як виглядають порностудії після зйомок: фотопроект від прибиральниці майданчиків

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Фото з проекту Джо Бротон
Фото з проекту Джо Бротон / jobroughton.com

Британська студентка Джо Бротон, аби оплатити навчання у Королівському коледжі мистецтв, влаштувалась прибиральницею порностудії. Після того, як актори йшли з роботи, майданчики лишались порожніми, але все ще зберігали атмосферу зйомок. Надихнувшись побаченим, дівчина вирішила зробити фотопроект.

На її світлинах немає працівників і працівниць секс-індустрії. Головний герой її кадрів – це декорації порностудій, пише Granta.

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Фото з проекту Джо Бротон

У роботах Бротон немає нічого забороненого або сороміцького. Їхня авторка наголошує, що це документальний проект, який зображує радше місце злочину, аніж втіхи.

Іноді я боролась з тим, щоб перебувати у цьому просторі, опиралась об'єктивації жінок. Я намагалась позбутися відчуття, що робота на порностудії – це мій секрет, через який мені соромно. Бо без цієї роботи, можливо, я не змогла б реалізувати свої амбіції як фотографки. Я не можу сказати, що захоплююсь порноіндустрією, але зараз я розумію, що кожна монета має дві сторони – світлу і темну,
– зазначила Бротон. 

Вона розповідає, що такі майданчики стали для неї єдиним домом, який вона знала у розумінні безпечного місця, теплого і такого, де тебе приймають, що б ти не робив. 


Фото з проекту Джо Бротон

Справа у тому, що дівчина втекла з дому у 17 років. За її словами, батько зневажав її потяг до мистецтва і вважав, що жінка має отримати "нормальну" освіту та вийти заміж. Аби займатися улюбленою справою, Бротон доводилось замикатись по кілька годин у шафі і малювати там, щоб батько не помітив, чим вона займається, і не розсердився.


Фото з проекту Джо Бротон


Фото з проекту Джо Бротон


Фото з проекту Джо Бротон


Фото з проекту Джо Бротон


Фото з проекту Джо Бротон


Фото з проекту Джо Бротон


Фото з проекту Джо Бротон


Фото з проекту Джо Бротон


Фото з проекту Джо Бротон

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Теги: Новини культури LifeStyle Новини LifeStyle
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