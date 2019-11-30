Як виглядають врятовані коали від лісових пожеж в Австралії: фото з реабілітаційного центру

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Як виглядають врятовані коали від лісових пожеж в Австралії / www.gettyimages.com

Фотоагенція Getty Images 29 листопада опублікувала рідкісні знімки коал, які постраждали через лісові пожежі в Австралії і наразі перебувають у реабілітаційному центрі.

На східному узбережжі Австралії понад місяць вирують нищівні лісові пожежі, через які загинули сотні коал. Місцевий госпіталь для коал зібрав достатньо грошей та засобів для порятунку постраждалих через стихію тварин. Відтак ветеринари та зоозахисники змогли врятувати десятки постраждалих коал.

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За інформацією глави Австралійського фонду, в пожежах загинула понад тисяча коал. Також, як стверджують вчені, вирубка лісів і пожежі знищують основне джерело поживних речовин для коал – евкаліптове дерево, без якого тварини голодують.

Пропонуємо переглянути знімки коал в реабілітаційному центрі, які розмістила агенція Getty Images.


Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images


Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images


Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images

Врятовані в Австралії Коали проходять реабілітацію
Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images

Врятовані в Австралії Коали проходять реабілітацію
Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images

Врятовані в Австралії Коали проходять реабілітацію
Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images

Врятовані в Австралії Коали проходять реабілітацію
Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images

Врятовані в Австралії Коали проходять реабілітацію
Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images

Врятовані в Австралії Коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images
Врятовані в Австралії коали проходять реабілітацію / Фото: Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Австралія Пожежа Новини культури Стихійні лиха
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