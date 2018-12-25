Як вирізати сніжинку з паперу: фото та відео

Вирізані сніжинок з паперу – це гарний варіант декорації дому до Нового року. А також таке заняття особливо подобається дітям.

Напередодні Нового 2019 року ми вирішили розповісти, як оригінально та гарно вирізати сніжинку з паперу власноруч.

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Найпростіший спосіб, який всі знаю з дитинства, – це скласти в кілька разів квадратний аркуш паперу або фольги і вирізати ножицями візерунки, а потім розправити те, що вийшло. Але є і інші цікаві варіанти.

Інструкція, як вирізати сніжинку з паперу:

Інструкція, як вирізати сніжинку-сніговика:

Дивіться відео, як зробити об’ємну сніжинку з паперу:

Дивіться відео, як зробити сніжинку з паперу у стилі "Зоряних воєн":