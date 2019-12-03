Як Влад Яма виглядав 16 років тому: архівне фото хореографа

Відомий український хореограф та суддя "Танців з зірками 2019" Влад Яма не припиняє дивувати своїх прихильників у мережі. На інстаграм-сторінці він опублікував знімок, зроблений у 2003 році.

За словами Влада Ями, тоді він навчався у Запорізькому національному університеті. Освіту знаменитий хореограф здобував на факультеті фізичного виховання та продовжував займатись танцями.

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Студентський знімок Влад Яма зробив у місцевому гуртожитку. Однак не це привернуло чималу увагу прихильників: 16 років тому хореограф не голив голову, тому постав на світлині з хвилястим коротким волоссям.

Будьте обережні – рівень сексуальності зашкалює! Рік 2003... А ви коли-небудь жили в гуртожитку?

– з гумором написав Влад Яма.



Влад Яма у студентські роки / Instagram / @vladyama_official

Цікаво, що до 2006 року хореограф кардинально змінив імідж. Влад Яма взяв участь у першому сезоні "Танців з зірками", завдяки чому й отримав шалену популярність. Тоді танцівник вийшов на паркет з Наталією Могилевської і продемонстрував новий стиль без волосся. Відтоді імідж Влада Ями змінювався тільки завдяки бороді.



Влад Яма у "Танцях з зірками" / Пресслужба



А ось так Влад Яма виглядає зараз / Instagram / @vladyama_official