Як Володимир Дантес провів відпочинок з Дорофеєвою: жартівливі фото

Екс-учасник групи "ДІО.фільми" та чоловік української співачки Надії Дорофеєвої Володимир Дантес відправився з коханою на відпочинок у Дубаї. Але, як може трапитися з кожним, Надя захворіла у перший день і залишилися у номері.

Володимир Дантес вирішив відправився на прогулянку у місто, але для того, щоб не засмучувати Надю, опублікував кумедну підбірку фотографій на своїй сторінці в Instagram.

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Багато, коли хворіють, знаходять тисячу причин, щоб залишитися вдома. Моя улюблена не така. Вона не сидить на місці! Ми сходили на 3D Халка, покаталися на гірці Velociraptor – дуже екстремальній, випили по манго-шейку. Я захотів покататися на каруселі дитячій, а Надя сказала, що я вже дорослий. Але проти сумного мого погляду вона не встояла і таки дозволила. Чудовий день. Увечері підемо в театр!

– підписав світлини Дантес.



Володимир Дантес показує фото Наді Дорофеєвої / Instagram / @vladimirdantes



Володимир Дантес / Instagram / @vladimirdantes



Володимир Дантес показує фото Наді Дорофеєвої / Instagram / @vladimirdantes



Володимир Дантес показує фото Наді Дорофеєвої / Instagram / @vladimirdantes



Володимир Дантес / Instagram / @vladimirdantes

Зазначимо, що наступного дня співачці стала легше. Надя показала шанувальникам ніжне фото з чоловіком на повітряній кулі.