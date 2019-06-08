"Як все було насправді": Росія зняла свою версію серіалу про Чорнобиль

Міні-серіал, що зняв телеканал НВО про чорнобильську трагедію, отримав найвищі оцінки критиків та навіть обігнав у рейтингу IMDB популярний серіал "Гра престолів". Однак у Росії знайшлося чимало тих, хто не задоволений американським баченням подій. Наразі відомо, що телеканал НТВ також знімає свою версію про трагедію на Чорнобильській АЕС.

Загалом робота над серіалом почалася ще у 2014 році, а вихід на великі екрани запланований на 2019 рік, передає Tjournal.

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Сюжет російського серіалу

У російській версії серіалу дії розгортаються за кілька місяців до аварії, з квітня по грудень 1986 року. Відтак у серіалі покажуть період, коли стався вибух, а також кілька місяців після того.

У центрі оповідання виявиться співробітник ЦРУ Альберт Ленц, а головним героєм стане підполковник військової контррозвідки Андрій Ніколаєв. Він буде намагатися зупинити агента ЦРУ і запобігти вибуху на ЧАЕС. Також творці стверджують, що покажуть у серіалі правду і зобразять те, що насправді сталося на ЧАЕС.

Кадри зі зйомок російського серіалу "Чорнобиль"

Про зйомки

Серіал складатиметься з 12 серій, режисером яких виступив Олексій Мурадов, який раніше зняв кілька серіалів про Другу світову війну. Також відомо, що були проблеми з пошуком інвесторів для серіалу. Зрештою виробництвом займалася компанія Amalgama Studio за підтримки Мінкульту РФ. Відомство виділило на нього субсидію у розмірі 30 мільйонів рублів.

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І хоча студія мала показати серіал посадовцям у грудні 2016 року, але термін перенесли на квітень 2019 року. Затримку пояснили пошуком інвестора. За інформацією журналістами, станом на червень проект так і не відправили у Мінкульт.

Зйомки російського "Чорнобиля" відбувалися влітку 2018 року у білоруських містах — у списку Мінськ, Мозир, Хотимськ, Слуцьк, Молодечне тощо. Натомість міні-серіал від НВО знімали у спальних районах Вільнюса та на узбережжі Київського моря.

Дивіться відео: неофіційний трейлер серіалу "Чорнобиль"

До слова, вихід американсько-британського серіалу "Чорнобиль" викликав справжній фурор у кінематографі. Він став найрейтинговішим серіалом за всю історію кіно. Британський оглядач ізраїльського видання Gareth написав: "На тлі "Чорнобиля" – "Гра престолів" має вигляд комедії".

Що відомо про аварію на ЧАЕС?У ніч на 26 квітня 1986 року у місті Прип'ять, що розташоване у Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку ЧАЕС. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин.



Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень зі Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей.



Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Було збудовано ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, але у 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило підвищення радіаційного фону.