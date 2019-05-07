Як за півроку привести себе в форму: досвід актора, якому довелось стати боксером

Всі труднощі перевтілення на власній шкурі відчув Джейк Джилленхол – зірка фільмів "Зодіак", "Початковий код" і "Принц Персії". У драмі "Шульга" актор ну дуже переконливо втілив роль професійного боксера Біллі Гоупа. Аби настільки от впевнено почуватися у рингу, Джейкові довелося змінити професію. У цьому йому допомогли наполегливі тренування і спортивне харчування.

Звичайним людям життя професійних спортсменів часто здається просто казкою. Дорогі машини, розкішні пейзажі та гігантські маєтки. Нерідко ці стереотипи, дійсно, дуже близькі до реальності. Але в медалей на шиях спортсменів є дві сторони. У період, коли зірки спорту не насолоджуються райським існуванням, вони гарують. Витримують навантаження, які й не снилися звичайним вболівальникам.

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Це на власній шкурі відчув Джейк Джилленхол. Щоб зіграти боксера у фільмі "Шульга", Джилленхол вирішив стати боксером. І з розгону влетів у нове для себе заняття. До ролі він готувався так, як боксери готуються до боїв. Пройшов справжній табір. Це допомогло Джекові краще зрозуміти свого героя, відкрило технічні нюанси цього спорту та дозволило набрати необхідні фізичні кондиції.

Джилленхол на півроку пересилився у зал легендарного Флойда Майвезера в Лас-Вегасі. Зірковий актор по кілька годин на день брав участь у повноцінних спарингах з професійними боксерами. Заняття болюче і напрочуд виснажливе. Тим паче, для непідготовленої людини. Тому акторові довелося старанно поповнювати запас енергії.



Джейк Джилленхол

Банани як запас енергії

Просто ідеальним для цього є простий банан. Цей фрукт суттєво калорійніший за своїх родичів. У ста грамах – аж 89 кілокалорій. Та водночас тут рекордна кількість калію. А ще є амінокислоти, які беруть участь у синтезі так званих гормонів радості. Тож ці яскраві плоди дійсно можуть підійняти настрій. Та й фігурі вони шкодять далеко не настільки сильно, як іноді лякають дієтологи.

Так, звісно, 89 кілокалорій – це 89 кілокалорій. І це не мало як на фрукт. Та, власне, цукру у банані навіть менше ніж, скажімо, у винограді чи хурмі. Тому їсти їх, звісно, можна і варто. Але при цьому слід пам'ятати про загальну калорійність свого раціону. З'їли банан – обмежте інші калорійні продукти. Або ж відпрацюйте на тренуванні.



Банани – гарний варіант перекусу

Хороша ідея: використовувати банани як перекус. Гарна альтернатива цукеркам. Тоді ви не просто збережете, а навіть покращите фігуру. А от з чим варто бути особливо обережним, то це зі шкіркою банана. Фрукт обов’язково слід ретельно мити у теплій воді. Аби очистити від плісняви та інших шкідливих речовин, аж до кишкової палички. Тому відгризати шкірку точно не варто. Рештою ж ласуйте на здоров'я.

Види спортивного харчування

Готуючись до ролі боксера, Джекові довелося ще й підкачатися. Аби виглядати справді атлетично. Джилленхол навіть у період між зйомками – хлопець спортивний. І кубики пресу, і рельєфні біцепси у нього помітити можна було навіть до старту підготовки. Принаймні, якщо придивитися.



Джилленхол до старту підготовки

Але за іронією долі, для попередньої ролі, в картині "Стерв'ятник", акторові довелося суттєво схуднути. Він зігнав 12 кілограмів. Та важив приблизно 65 кілограмів. При зрості 182 сантиметра.



Джилленхол для фільму "Стерв'ятник"

Наборові маси не особливо сприяли і виснажливі кількагодинні танці Джека у рингу. Тож Джилленхолові просто довелося знайти час ще й для тягання заліза. Ну і, звісно, трохи підкорегувати власне меню.

Факт: виростити на своєму тілі красиві рельєфні великі мускули без допомоги так званого спортивного харчування дуже-дуже важко. Насправді, і харчові додатки нічого не гарантують. А їх, до слова, – багатенько.

Гейнер

Популярними зараз є гейнери. По суті це просто суміш білків з легко засвоюваними вуглеводами. Чимало силачів вважають, що гейнери допомагають накачати мускули навіть краще, ніж звичайні білкові коктейлі. Такі суміші не обов'язково купувати, їх можна зробити вдома. Варіантів сотні.

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Ось вам приклад зі звичних для нас продуктів: пів'яблука, один банан, столова ложка вівсяної каші, стільки ж меду, одне куряче яйце і 150 грамів домашнього сиру. Все це добро завантажуємо в блендер та перемелюємо.



Гейнер в домашніх умовах

Їмо, тренуємося та насолоджуємося розкішною мусколистою фігурою. Суть гейнерів у тому, що вуглеводи допомагають миттєво поповнити запаси енергії. Білки ж йдуть на вибудову мускулатури.

L-карнітин

L-карнітин вибирають люди, які хочуть в залі залишити свої зайві кілограми. Дійсно, доведено: L-карнітин + інтенсивні тренування = пришвидшене розщеплення жирів.

Креатин

Ще одна популярна штука – креатин. Його використовують для відновлення енергії впродовж важких тренувань. Цей препарат затримує воду в організмі. І атлет може довше працювати на максимумі своїх можливостей.

Під пильним наглядом фахівців усі ці види спортивного харчування справді можуть стати в нагоді тим, хто активно займається у тренажерному залі. Утім, якщо ваша головна мета не ефектно виглядати, а просто бути здоровим та тримати себе у формі – ви цілком можете обійтися без усіх цих препаратів

ВСАА

Особливо без одного із лідерів за популярністю серед спортивного харчування – ВСАА. Це такий собі універсальний солдат. Його використовують і бодібілдери, і легкоатлети. ВСАА нібито і м'язам допомагає рости, і відновлює організм, а ще принагідно жир спалює. Ну, просто еліксир (молодості, здоров'я та щастя).

Насправді, це розгалужений ланцюг амінокислот. Він складається з трьох незамінних амінокислот валіна, ізолейцина і лейцина. Останній – головна зірка в команді ВСАА. Він стимулює синтез білка, а це важливо для росту м'язів. Та це не змінює того факту, що ВСАА – це лише три амінокислоти, а в звичайному білку – їх 20.

Вживаючи ВСАА, ви просто закладаєте фундамент, розпочинаєте синтез білка, а от будівельних матеріалів для завершення процесу не отримуєте. Ми вже мовчимо, що звичайний протеїн зі сироватки коштуватиме у кілька разів дешевше. Тому набагато раціональніше необхідну дозу лейцина брати зі звичайних продуктів, що містять білок чи концентрованих протеїнових додатків. Тоді організм принагідно отримає ще й інші корисні елементи.

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Врешті старанні тренування і грамотний підхід до раціону зробили свою справу. Джейк Джилленхол набрав необхідні для ролі кондиції. Результатом піврічної підготовки стали +7 кг м'язів, а поза тим – ще й і вміння боксувати. Тож у стрічці "Шульга" він виглядав ну дуже переконливо. Щоправда, заодно усвідомив: життя професійного спортсмена – далеко не цукерка.



Джилленхол у фільмі "Шульга"



Актору вдалося досягнути необхідного результату завдяки постійним тренуванням і правильному раціону