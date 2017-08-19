Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні і Ніколя Саркозі

Вона – супермодель, яка відома своїми численними романами, а він – екстравагантний президент Франції, за кожним кроком якого громадськість ретельно слідкує. 2 лютого 2018 року Карла Бруні і Ніколя Саркозі, яким пророкували швидке розлучення, відзначили свою одинадцяту річницю.

На своїй сторінці в Instagram Карла зворушливо привітала чоловіка з річницею. "11 років ми з тобою пліч-о-пліч", – написала Бруні і показала світлини зі святкування, а також спільні фото.

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Згодом екс-модель опублікувала світлини з романтичної Венеції, у яку відправилися закохані.

На честь річниці Карли Бруні і Ніколя Саркозі редакція LifeStyle 24 підготувала цікаві факти стосовно їхнього знайомства, шлюбу та спільного життя.

У дитинстві, тоді ще майбутній президент Франції, Ніколя Саркозі жив у складній родині: його батько, який зраджував матері та матеріально не підтримував сім'ю, залишив йому у спадок лише статус сина угорського іммігранта. Для того, щоб забезпечити себе Ніколя не соромився підробляти кур'єром в квітковій крамниці під час навчання на політолога.

Натомість в Італії Карла Бруні проживала кардинально інше життя. З 19 років дівчина виходила на подіуми в одязі від найкращих дизайнерів: Christian Dior, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Chanel, Versacе.

Карла підкорювала та згодом розбивала серця найвідоміших чоловіків. Одного разу їй навіть приписали роман з теперішнім президентом США Дональдом Трампом.

А справжнє кохання – Ніколя Саркозі – Карла Бруні знайшла у свої 40 років, коли 53-річний чоловік вже обіймав посаду президента Франції.

Майбутнє подружжя познайомили спільні друзі на світській вечері. А згодом, через три місяці, 2 лютого 2008 року, Карла і Ніколя зіграли своє таємне весілля. Тоді в Єлисейський палац запросили лише 20 людей без ЗМІ. Відтак громадськість почала сумніватися у щирості і справжності їхніх стосунків. Для Саркозі цей шлюб став третім, для Бруні – другим.

Відомо, що вони так швидко зіграли весілля через майбутній прийом королеви Великобританії у березні 2008 року. За правилами, Ніколя міг представити Карлу лише у статусі законної дружини.

Відтак Бруні стала представляти не лише себе, а й всю Францію, будучи першою леді.

Що цікаво, після одруження з президентом Карла лише продовжила свою музичну кар'єру і підкорила багатьох своїми "маленькими французькими піснями".

Їхньому коханню пророчили стрімке завершення після того, як чоловік покине посаду президента, однак цього не сталося.

Все, що я можу сказати, це те, що для мене як жінки ця зустріч виявилася важливою і несподіваною в тому, що стосується ніжності, довіри, спілкування і взаєморозуміння. Вперше я відчуваю, що мене розуміють і підтримують, вперше я сама розумію і підтримую. Вперше я багато віддаю і отримую стільки ж у відповідь,

– розповідала Карла раніше журналістам про свої почуття до Саркозі.

Також подружжя виховує спільну дочку Джулію, яку Бруні народила 19 жовтня 2011 року.