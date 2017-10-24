Як залишатись сексуальною: 53-річна Ассія Ахат опублікувала звабливі фото

Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат у 53 роки може сміливо похизуватись стрункою фігурою. Артистка публікує звабливі фото, які приголомшують мережу.

Ассія Ахат зізналась журналістам журналу Viva, як їй вдається виглядати сексуально у 53.

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"Потрібно просто хотіти бути щасливою, сексуальною і впевненою в собі. Цінувати те, що маєш, бути веселою, ніжною, доброзичливою, щирою, вміти все прощати – ці якості нас роблять і успішними, і сексуальними, і щасливими", – зізналась Ассія Ахат.

Окрім цього, артистка відверто зізналась, яке вбрання для неї є найбільш сексуальним. І хоч Ассія Ахат сміливо позує в звабливих атласних речах, найпікантнішими вважає "блакитні джинси на пружній дупці і білу майку на невеликих круглих грудях".

Варто зазначити, що Ассія Ахат не має наміру наслідувати сучасні тенденції, або ж стилі в музиці. Відтак кожен її образ для публічного виходу залежить від настрою.

"Для мене задоволення – куди б я не збиралася вийти з дому, одягнутися не так, як вчора. Я не боюся експериментів, я підкоряюся своїй інтуїції і одягаю капелюх Вів'єн Вествуд зі спортивними штанами. Кожен день – це радість, свято, хочу бути яскравою завжди, кожен день. Я борюся зі своїми комплексами самостійно, створюючи свою музику, і одягаючись так як я відчуваю! Це моя гра", – додала Ассія Ахат.

Попри виступи та репетиції скрипалька активно заповнює свій блог в Instagram. Зірка не боїться експериментувати, тому позує перед камерами у досить провокативних вбраннях.