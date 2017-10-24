Як залишатись сексуальною: 53-річна Ассія Ахат опублікувала звабливі фото

2285
Як залишатись сексуальною: 53-річна Ассія Ахат опублікувала звабливі фото
/ Instagram / @ahhattassia

Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат у 53 роки може сміливо похизуватись стрункою фігурою. Артистка публікує звабливі фото, які приголомшують мережу.

Ассія Ахат зізналась журналістам журналу Viva, як їй вдається виглядати сексуально у 53. 

Читайте також: Кім Кардашян розповіла, як Каньє Вест реагує на її сексуальні фото

"Потрібно просто хотіти бути щасливою, сексуальною і впевненою в собі. Цінувати те, що маєш, бути веселою, ніжною, доброзичливою, щирою, вміти все прощати – ці якості нас роблять і успішними, і сексуальними, і щасливими", – зізналась Ассія Ахат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 

Окрім цього, артистка відверто зізналась, яке вбрання для неї є найбільш сексуальним. І хоч Ассія Ахат сміливо позує в звабливих атласних речах, найпікантнішими вважає "блакитні джинси на пружній дупці і білу майку на невеликих круглих грудях". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 

Варто зазначити, що Ассія Ахат не має наміру наслідувати сучасні тенденції, або ж стилі в музиці. Відтак кожен її образ для публічного виходу залежить від настрою. 

"Для мене задоволення – куди б я не збиралася вийти з дому, одягнутися не так, як вчора. Я не боюся експериментів, я підкоряюся своїй інтуїції і одягаю капелюх Вів'єн Вествуд зі спортивними штанами. Кожен день – це радість, свято, хочу бути яскравою завжди, кожен день. Я борюся зі своїми комплексами самостійно, створюючи свою музику, і одягаючись так як я відчуваю! Це моя гра", – додала Ассія Ахат. 

Попри виступи та репетиції скрипалька активно заповнює свій блог в Instagram. Зірка не боїться експериментувати, тому позує перед камерами у досить провокативних вбраннях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
сьогодні 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
7683
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
сьогодні 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 669
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
сьогодні 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
2535
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 12:59 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
7511
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
сьогодні 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
1833
Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
21 листопада 18:00 Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
Юлія Девда 1711
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук