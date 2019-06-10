Як запхати слона в ручну поклажу: топ найкращих порад

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Як правильно зібрати ручну поклажу
Як правильно зібрати ручну поклажу / unsplash.com

Перед довготривалою поїздкою недосвічений мандрівник зіштовхується з проблемою: як помістити всі речі в маленький 30-літровий рюкзак?

Подекуди люди навіть не здогадуються, що у вартість білета входить тільки ручна поклажа, а вже перед запуском до салону літака повинні заплатити неприємний штраф за перевищення ваги чи розміру багажу. Перш за все, потрібно дізнатись про норми, встановлені авієкомпанією-перевізником щодо цього.

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Переважно, це рюкзак до 7 кілограмів розміром 40*30*20 сантиметрів. Звісно, що ніхто до міліметру замірювати його не буде, проте одразу помітно, коли сумка не вписується в дозволені рамки. До речі, ці рамки можна знайти в кожному аеропорту та перевірити про всяк випадок свій ранець.

Як правильно зібрати ручну поклажу
Летимо у відпустку без проблем! / Unsplash

Які б параметри не були встановлені, цього всерівно замало. І тут постає питання: як запихнути все необхідне в маленький рюкзак? З часом це буде налагоджено до автоматизму , проте в перший раз можуть з'явитися деякі труднощі. Тому ось декілька порад, як краще зібрати ручну поклажу.

Як правильно зібрати ручну поклажу

1. Всю косметику – в менші ємкості. Перелийте шампунь, гель для душу та інші потрібні засоби в маленькі пляшечки та баночки до 100 мілілітрів. Пам'ятайте, що на борт можна взяти тільки 10 таких баночок. Всі вони повинні зберігатись у вакуумному пакеті чи косметичці. Туди ж складаємо і ліки.

2. Продумайте свій гардероб. Не потрібно запихати всі речі, які лежать в шафі з надією, що всі їх одягнете. На тижневу поїздку достатньо буде двох запасних футболок, білизни на розраховану кількість днів, пари шортів та джинсів, якщо це літній період. Вистачить однієї пари взуття. Взимку надягаєм все об'ємне на себе.

3. Велику роль відіграє пакування речей. Те, як ви вмієте компактно скласти та скрутити речі, зекономить вам чимало місця. На YouTube можна знайти безліч відеолайфхаків.

4. Зручні замінники. Замість парасолі – целофаний дощовик, замість махрового рушника – маленький мікрофібровий, який не тільки не займає багато місця, а й швидко сохне.

5. Всі дрібнички – по кишеням. Особливо, коли летите вже на Батьківщину з великою кількістю подарунків. Магнітики, солодощі – все туди. Для цього відмінно підходить куртка чи плащ з великими потаємними кишенями всередині.

Беріть з собою в подорож всі необхідні речі, економте місце в рюкзаку та кошти, а головне – не забудьте покласти гарний настрій, аби привезти море емоцій!

Автор: Ярина Швед

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Теги: Публікації LifeStyle Новини LifeStyle Статті Відпочинок Подорожі Поради
Джерело: LifeStyle 24
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